Украинская сеть мобильных мастерских Ай-Яй-Яй

Ай-Яй-Яй - это известный в столице и за ее пределами ремонтный салон, предоставляющий услуги по восстановлению портативной техники самых разных категорий. У вас не работает iPhone Х? Сломался планшет Xiaomi? Разбился экран на ноутбуке Samsung? Тогда смело приходите к нам в сервис-центр, и все проблемы вашего гаджета останутся позади.

На самом деле Ай-Яй-Яй - это уже целая сеть ремонтных мастерских, которая состоит из трех полноценных салонов, не зависящих в работе от других отделений. И при каждом таком отделении имеет свой укомплектованный штат профессиональных специалистов, большой запас фирменной ремонтной техники и обширный склад сменных деталей самого разного происхождения. Благодаря подобной организации работы скорость выполнения ремонта совершенно не зависит от посторонних факторов - обычно мастеру требуется всего несколько часов для локализации и устранения поломки.

Примечательно, что в Ай-Яй-Яй также предоставляются услуги по срочному восстановлению Samsung A320 по ссылке, благодаря которым поврежденный гаджет попадает в руки специалиста вне очереди. Конечно, стоит такое обслуживание немного дороже, но оно идеально подходит для деловых людей, у которых нет свободного времени на длительное ожидание.

А для тех клиентов, которые особое внимание уделяют стоимости предоставляемых услуг, в сервис-центре предусмотрена возможность выбора наиболее подходящих сменных компонентов. И вместо дорогостоящих оригинальных запчастей, каждый может выбрать для себя более доступные детали оригинального качества, который также демонстрируют высокий уровень совместимости с устройством.

Не обошли вниманием сотрудники Ай-Яй-Яй и информационную составляющую успешной работы. В центре действует обширный сайт с детальным описанием всех услуг и удобными десктопной и мобильной версиями. Также на интернет-страницах можно ознакомиться со спецификой основных ремонтных процессов, посмотреть фотоотчеты по интересным случаям, к примеру о замене стекла самсунг а7 2017 года https://iya-yai.kiev.ua/remont-telefonov/samsung-galaxy/j5-2017-j530f, почитать комментарии пользователей и даже связаться с мастерами через онлайн-поддержку.

Еще ремонтный салон предоставляет обслуживание клиентам, который проживают далеко за пределами столицы. На такой случай у нас предусмотрена возможность пересылки девайса по почте - уже восстановленное устройство отправиться назад тем же путем. При этом не имеет значения, какие именно процедуры вы заказываете и как далеко проживаете, мастерская дает гарантию на все проведенные восстановительные манипуляции.

Вы уже заинтересовались в наших услугах? Тогда посетите сайт Ай-Яй-Яй, свяжитесь с сотрудниками по телефону или посетите любое из трех действующих отделений.