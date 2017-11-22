Британия выделит бюджет на внедрение беспилотников и электромобилей

Британский министр финансов Филипп Хэммонд заявил на этой неделе, что новый бюджет будет включать меры по поощрению развития производства электромобилей, искусственного интеллекта и телекоммуникаций, а также беспилотников. Эти меры могут ускорить рост ВВП Великобритании и создать высококачественные рабочие места, пишет Reuters.

В воскресенье министерство финансов Великобритании сообщило, что Филипп Хэммонд вскоре объявит о нормативных изменениях для производителей автономного транспорта. Согласно новым правилам, разработчики смогут тестировать робомобили на дорогах Великобритании без участия человека. По словам Филиппа Хэммонда, полностью автономные автомобили появятся на британских дорогах в ближайшие три года, как сообщает сайт новостей финансовых рынков Украины и мира Elcomart.ua.

Помимо изменений в законодательстве, министерство создаст фонд объемом £400 млн ($530 млн) для предприятий, которые строят станции для подзарядки новых транспортных средств. Кроме того, £100 млн будут выделены для субсидий тем, кто купит электромобиль.

Новый бюджет Великобритании также включает в себя инвестиции в размере £75 млн в индустрию искусственного интеллекта, £160 млн — в мобильные сети 5G, £100 млн — в создание 8 тыс. рабочих мест для преподавателей по программированию и £76 млн — в программы повышения цифровых навыков. Министерство финансов также объявило о том, что оно планирует повысить налоги для производителей вредных для окружающей среды одноразовых пластмасс.

Инф. finance.ua