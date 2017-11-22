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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Toshiba выпустила новые акции на 5,3 миллиарда долларов, чтобы не обанкротиться
    Опубликовано: 2017-11-22 09:45:09

    Японская технологическая корпорация Toshiba заявила о выпуске новых акций общей стоимостью 600 млрд иен (5,3 млрд долларов). Это предоставит возможность проблемному конгломерату сохранить статус компании, которая публично торгуется. Хотя сделка по продаже ключевого актива Toshiba – подразделения микропроцессоров – затягивается.

    На такой экстренный шаг совету директоров пришлось пойти, потому что компании нужно покрывать убытки от банкротства производителя оборудования для АЭС и ядерного топлива Westinghouse.

    Отметим, что до 31 марта 2018 Toshiba должна привлечь 750 млрд иен (6,7 млрд долларов), чтобы не уходить с торгов на Токийской фондовой бирже. Сейчас Toshiba выпускает 2,28 миллиарда новых акций по цене на 10% ниже, чем акции корпорации стоили на бирже в пятницу.

    В результате эмиссии акций более 30 зарубежных инвестиционных фондов выкупят всего 35% японского технологического гиганта. Среди новых инвесторов – Third Point, Oasis Management и Cerberus Capital Management. Сингапурский Effissimo Capital Management стал крупнейшим акционером с 11,34% акций.

    Инф. finance.ua

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