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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Компания WOG - среди самых дорогих брендов Украины
    Опубликовано: 2017-11-22 09:15:17

    Журнал "Новое время" составил рейтинг 100 самых дорогих украинских брендов. Суммарная их стоимость составила 5,4 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на издание.
    В их перечне самых дорогих оказалось 19 ритейлеров, среди которых "АТБ", "Сильпо", "Фора", "Эпицентр", "Цитрус", "Фуршет" и другие.
    В ТОП-30 дорогих брендов попали и два представителя топливного рынка - ОККО и WOG.
    Стоимость ОККО авторы рейтинга оценили в 84 млн дол., а WOG - в 47 млн дол.
    Добавим, что самым дорогим активом был определен бренд "Моршинская". Его цена составила 507 млн дол. Замыкает сотню лидеров бренд "Водный мир", стоимость которого оценили на уровне 4,2 млн дол.

    Петро Ивасюк

    Источник: УНН

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