На старт, внимание, марш

Здоровье — это тот первичный фундамент жизни, на котором только и можно построить профессиональную карьеру, благополучную семью и многое, многое другое, в том числе и феноменальную мускулатуру, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

О пользе бодибилдинга нам спорить не нужно. Она очевидна, но бодибилдинг не так уж много дает сердцу. А вот аэробные нагрузки, вроде бега, тут незаменимы. Они способны реально омолодить сердце на 5-10 лет! Оно до преклонных лет сохраняет выносливость и остается практически здоровым.

Культурист, который наряду с бодибилдингом практикует бег, способен обрести подлинно совершенную атлетическую форму, точнее, совершенное здоровье. Или, во всяком случае, приблизиться к этому недостижимому идеалу.

Начнем с того, что бег не требует особой экипировки и не предъявляет каких-то особых требований к погоде. Бегать можно всегда и везде. На сегодняшний день бег остается одним из самых эффективных способов целенаправленной тренировки сердца. Он активно способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, активизирует метаболизм сердечной мышцы, предупреждает склеротическую закупорку сосудов и инфаркт. Целенаправленные тренировки в беге приводят к снижению пульса, как при выполнении физических нагрузок, так и в состоянии покоя. Это нормализует кровяное давление, которое обычно имеет тенденцию повышаться с возрастом. Вдобавок, бег способствует сокращению в организме общего количества опаснейших веществ триглицеридов, из которых образуется холестерин.

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