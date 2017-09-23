Углеводы — энергия человека

Очень важное место в питании человека занимают углеводы. Но если в пище их слишком много, часть углеводов в организме может превращаться в жир, который откладывается под кожей и в других частях тела. Так бывает у тех, кто склонен к ожирению, особенно если они едят много мучных изделий и сладостей.

Рассмотрим основные источники углеводов:

Монсахариды

Если грузиться простыми углеводами сразу после тренинга, то это очень поможет восстановлению.

Глюкоза. Этот весьма распространенный сахар, который присутствует практически в каждой углеводной цепочке. Глюкоза усваивается организмом в первую очередь. Вместе с кровью она транспортируется в головной мозг и мышцы. Кроме того, источником глюкозы являются запасы гликогена в мышцах и печени. Когда энергетические затраты достигают пика, организм начинает преобразовывать глюкозу из аминокислот (изъятых из мышц) и триглицитов (жировых молекул).

Фруктоза. Этот сахар содержится во фруктах и меде и считается самым сладким из всех простых сахаров.

Галактоза. В свободной форме этот сахар не встречается. А в связанном с глюкозой виде, он образует молочный сахар — лактозу.

Дисахариды

Это тоже простые сахара, которые состоят из двух моносахаридов, одним из которых является глюкоза.

Сахароза. Это соединение глюкозы и фруктозы — самый распространенный сахар, который содержится в сахарном тростнике, меде, свекле.

Лактоза. Самый несладкий сахар — лактоза (или молочный сахар). Часто организм человека его не воспринимает, сигнализируя пищевым расстройством. Причина этого — недостаток лактазы (энзим, расщепляющий галактозу) в пищеварительной системе.

Мальтоза. Это соединение двух молекул глюкозы. Также мальтоза получается при расщеплении крахмалов в процессе пищеварения. Источники мальтозы — это злаки, пиво и проросшие зерна.

Полисахариды

Полисахариды — это сложные углеводы, образующиеся в результате соединения простых сахаров. Благодаря длинным цепочкам эти углеводы являются долговременным источником энергии и являются главным источником питания мышц. Содержатся в крупах, картофеле, макаронах.

Крахмалы. В основном содержаться в растительной пище — пшенице, рисе, бобах, картофеле.

Клетчатка. Содержится исключительно в растениях и играет весьма важную роль в пищеварении. Но пищеварительными соками человека клетчатка не переваривается и только очень незначительная часть ее расщепляется под действием микробов в толстой кишке и усваивается организмом. Поэтому клетчатку нельзя считать питательным веществом.

Клетчатка очищает стенки кишечника от остатков пищи, впитывает в себя различные шлаки, жиры и желчные кислоты. Пища, богатая клетчаткой, снижает риск гипертонии, желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения. Желательно потреблять 20-35 гр клетчатки в сутки.

Гликоген. Это сложный углевод и содержится он только в самом организме.

sportzal.com