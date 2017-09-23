Рассмотрим основные источники углеводов:
Монсахариды
Если грузиться простыми углеводами сразу после тренинга, то это очень поможет восстановлению.
Глюкоза. Этот весьма распространенный сахар, который присутствует практически в каждой углеводной цепочке. Глюкоза усваивается организмом в первую очередь. Вместе с кровью она транспортируется в головной мозг и мышцы. Кроме того, источником глюкозы являются запасы гликогена в мышцах и печени. Когда энергетические затраты достигают пика, организм начинает преобразовывать глюкозу из аминокислот (изъятых из мышц) и триглицитов (жировых молекул).
Фруктоза. Этот сахар содержится во фруктах и меде и считается самым сладким из всех простых сахаров.
Галактоза. В свободной форме этот сахар не встречается. А в связанном с глюкозой виде, он образует молочный сахар — лактозу.
Дисахариды
Это тоже простые сахара, которые состоят из двух моносахаридов, одним из которых является глюкоза.
Сахароза. Это соединение глюкозы и фруктозы — самый распространенный сахар, который содержится в сахарном тростнике, меде, свекле.
Лактоза. Самый несладкий сахар — лактоза (или молочный сахар). Часто организм человека его не воспринимает, сигнализируя пищевым расстройством. Причина этого — недостаток лактазы (энзим, расщепляющий галактозу) в пищеварительной системе.
Мальтоза. Это соединение двух молекул глюкозы. Также мальтоза получается при расщеплении крахмалов в процессе пищеварения. Источники мальтозы — это злаки, пиво и проросшие зерна.
Полисахариды
Полисахариды — это сложные углеводы, образующиеся в результате соединения простых сахаров. Благодаря длинным цепочкам эти углеводы являются долговременным источником энергии и являются главным источником питания мышц. Содержатся в крупах, картофеле, макаронах.
Крахмалы. В основном содержаться в растительной пище — пшенице, рисе, бобах, картофеле.
Клетчатка. Содержится исключительно в растениях и играет весьма важную роль в пищеварении. Но пищеварительными соками человека клетчатка не переваривается и только очень незначительная часть ее расщепляется под действием микробов в толстой кишке и усваивается организмом. Поэтому клетчатку нельзя считать питательным веществом.
Клетчатка очищает стенки кишечника от остатков пищи, впитывает в себя различные шлаки, жиры и желчные кислоты. Пища, богатая клетчаткой, снижает риск гипертонии, желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения. Желательно потреблять 20-35 гр клетчатки в сутки.
Гликоген. Это сложный углевод и содержится он только в самом организме.