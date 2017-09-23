Как родить здорового малыша

Нередко молодожены не хотят откладывать рождение первенца "на потом". В большинстве семей в течение первого года совместной жизни появляется малыш. Однако иногда молодые муж и жена не прибегают к помощи контрацепции и прилагают все усилия к появлению ребенка, а на тест-полосках и результатах УЗИ беременность отсутствует, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Когда же пора обратиться за помощью специалистов? Считается, если пара имеет регулярные половые контакты несколько раз в неделю без применения контрацептивов, а беременность не наступает в течение 1-1,5 лет, необходимо медицинское исследование проблемы. По мнению врачей, трудности с зачатием могут зависеть как от женщины, так и от мужчины, а в 10% случаев некоторые патологии имеются у обоих супругов сразу. Современные методики позволяют точно выявить причины ситуации, поставить диагноз и провести лечение, которое закончится зачатием и рождением здорового и веселого малыша.











С чего же начинается лечение бесплодия? Прежде всего, с обследования будущих мамы и папы. Многие мужчины считают, что наличие регулярного секса говорит об их высокой репродуктивной функции. На самом деле важно качество спермы. Активных сперматозоидов в ней должно быть не менее 50% от общего количества. Для определения данного фактора проводится спермограмма. Иногда причиной проблемы становится иммунологическая несовместимость – яйцеклетка женщины отторгает сперму мужчины, но такие случаи крайне редки. У женщин причины бесплодия могут скрываться в неправильном ходе процесса формирования и производства яйцеклеток, нарушениях менструального цикла. Важную роль играет также состояние яичников и маточных труб – наличие рубцов и спаек, недолеченных воспалительных заболеваний затрудняют зачатие. В каждом случае проводятся индивидуальные анализы и составляется индивидуальная программа лечения.







На сегодняшний день существует много методик лечения бесплодия. Традиционным является метод запланированного сношения. Врачи определяют наиболее подходящий для зачатия день – день овуляции, то есть выхода из яичника зрелой яйцеклетки. Половой контакт позволит сперматозоидам оказаться в нужное время в нужном месте. Для нормализации женского репродуктивного цикла при нарушениях в организме гормонального баланса применяется гормональная терапия – введение в организм женщины гормонов, стимулирующих созревание яйцеклетки. С помощью УЗИ врачи определяют оптимальное время для зачатия. В редких случаях гормональное лечение требуется и мужчине. Если в сперме понижено число активных сперматозоидов, после соответствующей подготовки применяется инсеминация – введение спермы в матку. Эта процедура безболезненна, ее эффективность составляет 25-30% - примерно столько же, сколько при зачатии естественным путем. Широко распространен также метод ЭКО – экстракорпорального оплодотворения, при котором яйцеклетка оплодотворяется в лаборатории, после чего пересаживается в матку.

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