Спина без боли

Боль в пояснице — одна из самых распространенных причин временной потери работоспособности после простудных заболеваний. Перед этим коварным недугом современная медицина практически бессильна. Боль в пояснице для многих остается бичом всей жизни, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ущемление нерва

Нерв может быть ущемлен позвоночными дисками при опухании окружающих позвоночник мягких тканей. На ущемление поясничного нерва спина реагирует болью, которая иррадиирует (то есть отдает) в различные части тела. Сила иррадиации может быть разная: при первой степени боль отдает лишь в ягодицы, при второй — в колено, при третей еще ниже — в ступню. Когда нерв поврежден, мышца, которую, он поддерживает, начинает атрофироваться. Если боль отдает в ногу, и вы при этом чувствуете онемение конечности, покалывание или понижение мышечной работоспособности, немедленно обращайтесь к врачу. Откладывая визит к доктору на потом, вы рискуете заработать долгую и мучительную болезнь.

Как снять воспаление

Воспаление чаще всего бывает результатом раздражения и припухания связок, нервных окончаний или мягких тканей спины. Снять воспаление помогут противовоспалительные медикаменты — антибиотики. Кроме внутренних средств, существует и наружное: самый обыкновенный измельченный лед. Лед нужно поместить в полиэтиленовый мешок, покрыть сверху толстым полотенцем и подложить под поясницу.

Примерно через минуту после прикладывания льда вам, скорее всего, захочется убрать его — сильный холод вызывает болезненные ощущения. Терпите, это лучше, чем потом мучиться от боли. Для большего эффекта лед должен быть, действительно, очень холодным.

Очень важно во время лечения льдом сохранить мышцы спины подвижными и гибкими. Лед «замораживает» — это можно назвать побочным эффектом лечения. Поэтому необходимо поделать растяжку. Лежа со льдом под поясницей, выполните несколько подъемов коленей к груди или скручиваний. Такие упражнения называют «криокинетикой». Они не только предотвращают одеревенение, но и помогают сгладить припухлость и снять отек.

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