Все «прелести» рельефа тела

Под состоянием рельефа понимают почти полное отсутствие под кожей жировой прослойки. В итоге мышцы проявляют свои очертания до мельчайших деталей. Сжигание жира происходит в результате применения комплексной программы. Она включает низкокалорийную диету, аэробный тренинг, силовой тренинг и прием специализированных добавок.

Добиться рельефа не просто. И дело вовсе не в сложностях тренинга. Все усилия по набору рельефа сводятся к ускорению метаболизма. Но в том-то весь секрет, что вы разгоняете метаболизм, и он набирает инерцию, над которой вы потом теряете власть. Сначала у вас сгорает жир, а затем начинают гореть мышцы.

В самом деле, впечатление такое, будто ваши мышцы изнутри пожирает невидимое пламя.

Но это не все. Вы чувствуете упадок сил, поскольку за долгий период низкоуглеводной диеты растратили прежние запасы гликогена, а новые не накапливаются. Нарушения электролитного состава крови приводят к ухудшению проводимости нервных путей. И все вместе это влечет обвальное падение силы. Одновременно приходят депрессия и раздражительность. Мучают мышечные судороги. Воспаляются суставы, происходят травмы мышц и сухожилий. Нарушается сон.

Ни один здравомыслящий культурист сознательно не пойдет на такое. Если только не хочет выступить. Да и то график сброса жира подгладывается так, чтобы самый пик рельефа пришелся на те часы, когда культурист стоит на сцене. В тот же день фотографы суетятся вокруг участников, уговаривая их пофотографироваться. Они знают, наступит завтрашний день и от рельефа не останется и следа. В самом деле, никому из соревнующихся культуристов и в голову не придет продолжить борьбу за рельеф и дальше — пусть ради самых эффектных снимков. Уж слишком это нездоровое состояние, а потому с ним надо быстрее покончить, отъевшись любимых гамбургеров.

Когда вы разглядываете фото чемпионов на журнальных картинках, вам может показаться, что рельеф — их естественное состояние. Но это совсем не так. Даже те из них, кто весь год на пролет участвует в семинарах и показательных выступлениях, далеки от соревновательного идеала. Но они никогда не выглядят заплывшими. Дело в том, что есть на свете золотая середина, когда ваше тело сохраняет подкожный жир, но его так мало, что главные мышечные группы проявлены эффектно и четко.

sportzal.com