Как нужно бегать

Бешеный темп современных мегаполисов заставляет нас постоянно куда-то бежать: с работы, на работу, на последний поезд в метро, в ближайший магазин за пельменями к ужину...

А некоторые, между этими пробежками, умудряются еще и БЕГАТЬ. Для многих людей бег — это ни с чем несравнимое наслаждение, это хобби и удовольствие, возможность расслабиться и убежать от насущных проблем. И если уж человек бегает, он бегает всегда: в дождь, в снег, в жару, в пятницу и даже в свой день рождения.

Один из самых больших плюсов — доступность. Ведь этому процессу можно самозабвенно предаваться как в фитнес клубе на беговой дорожке, прихватив с собой плейер, так и в ближайшем парке, где воздух поражает обилием кислорода. Можно бегать вокруг дома с собакой, можно бегать на школьном стадионе, маневрируя между еще сонными учениками, можно бегать всегда и везде, было бы желание. И возможность. Да-да… именно возможность. Потому что для бега существуют противопоказания. Вам категорически нельзя занимать стартовую линию если:

вы перенесли инфаркт или инсульт;

у вас аритмия;

у вас недостаточное кровообращение;

у вас врожденный порок сердца;

у вас высокое артериальное давление;

И это далеко не полный список противопоказаний. Поэтому, как и при намерении заняться любым видом физической активности, более серьезным, чем использование лестницы вместо лифта для поднятия на пятый этаж, вам лучше проконсультироваться со специалистом. То есть — с врачом.

И так… желание бегать имеется. Возможность — имеется. Что еще нужно? А нужно помнить про некоторые атрибуты, которые помогут утренним или вечерним пробежкам плотно войти в вашу жизнь и предотвратят многие неприятные ситуации. Обязательно обратите внимание на обувь. Она должна быть удобна в использовании. Сейчас существует большой выбор беговых кроссовок с амортизацией. Одежда должна быть комфортной и дышащей. Не забывайте про фляжку с водой: не стоит доводить организм до обезвоживания.

Ведутся активные дискуссии по поводу оптимального времени для бега. Так вот… его не существует. Бегать можно и нужно всегда. Тем, кто мечтает похудеть, пробежки лучше совершать утром натощак. Или же, как вариант, воздержаться от приема пищи за два-два с половиной часа до старта, чтобы получить эффект голодания. Тем более, что бег на полный желудок занятие не из приятных.

Так что… не стоит откладывать занятия бегом в долгий ящик и ждать, пока нормализуется погода или пока проложат асфальт возле вашего дома. Если решили — бегом в магазин за кроссовками, а потом.. бегом.. в новую, спортивную жизнь!

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