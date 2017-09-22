Перед тем, как начать, купите любимых овощей, фруктов и минеральной водой. Купите полезного морковного — любого овощного — сока (для этого очень помогла бы соковыжималка — просто необходимое приспособление для здорового образа жизни), запаситесь травяными чаями — мятный и ромашковый просто идеально подходят и захватите в аптеке большую упаковку витамина С в таблетках.
Как у любой короткой диеты, для очищающей диеты существуют свои правила:
- Не планируйте на это время ничего требующего больших усилий — это совсем не время, чтобы бежать марафон или принимать толпы родственников.
- Выпивайте в день около литра минеральной или отфильтрованной воды — это около 8-ми стаканов.
- Если вы не уверены, как и в случае любой другой диеты, посоветуйтесь с врачом.
День первый
ЗАВТРАК:
Начните день с сочного фруктового салата. Выбирайте цитрусовые — грейпфрут, апельсин или мандарин, плюс кусочки ананаса, дольки хрустящего яблока и несколько виноградин. Всего должно получиться не больше наполненной пиалы с горкой.
Что пить: Замените обыкновенный чай и кофе на травяной чай или минеральную воду. Если не можете представить себе утро без горячего чая — сделайте чай с лимоном, но никакого молока !
ВТОРОЙ ЗАВТРАК:
Возьмите половинку маленькой дыни, вычистите семечки и наполните ее фруктовым салатом — опять выбирайте цитрусовые и что-нибудь особенное вроде киви, свежих фиг и винограда. Напомните себе, что это только на один день!
Что пить: травяные чаи и много минеральной воды.
ОБЕД:
Тоже самое, что и на второй завтрак, но разнообразьте фруктовый салат, чтобы сделать его более привлекательным.
Что пить: травяные чаи и много минеральной воды.
ПЕРЕД СНОМ:
Многие найдут, что уснуть после такого фруктового дня очень тяжело, так как ты практически ощущаешь как работает твоя пищеварительная система. Если это напоминает вас, съешьте перед сном банан и выпейте чашку успокаивающего настоя ромашки — она поможет вам расслабиться перед сном с любимой книжкой.
ДНЕМ:
Пейте как можно больше минеральной воды или травяного чая, чтобы промыть и очистить организм от шлаков. Например, если на праздниках вы пили много алкоголя, полезно также принять витамин С. Примите пару таблеток с утра, а затем 4 в течение дня (по одной каждые 2 часа). Все, что не нужно, быстро выведется из организма.
День второй
ЗАВТРАК:
Наполните стакан морковным соком или другим овощным, приправьте солью и черным перцем, и помешайте палочкой сельдерея — которую потом можно съесть. Запеките на гриле 4 крупных томатов, приправьте солью, перцем и вашими любимыми травками — базилик подойдет просто великолепно.
Что пить: травяной чай.
ВТОРОЙ ЗАВТРАК:
Большая порция салата из ваших любимых овощей. Начните с хрустящего зеленого салата, порежьте на него огурцы, томаты, редис, зеленый лук, сельдерей, зеленую фасоль, красный или желтый перцы для аромата и цвета. Приправьте солью, черным перцем и лимонным соком или ароматическим уксусом, если хотите.
Что пить: травяные чаи и минеральная вода.
ОБЕД:
Слегка отварите на пару брокколи, цветную капусту, цуккини, шпинат или капусту, приправьте только солью и перцем. Если очень хочется какого-то яркого вкуса, посыпьте чуточкой сыра пармезан.
Что пить: травяные чаи и много минеральной воды или овощной сок, как на завтрак.
ДНЕМ:
Примите одну таблетку витамина С на завтрак и пейте столько травяного чая и минеральной воды, сколько хотите.