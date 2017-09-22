Очищающая двухдневная диета

Поможет вашему организму отдохнуть, особенно полезна после долгих праздничных застолий и вообще полезна для любого организма время от времени. Если вы чувствуете себя утомленной и перегруженной — устройте себе такую очищающую диету прямо в следующие выходные, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Перед тем, как начать, купите любимых овощей, фруктов и минеральной водой. Купите полезного морковного — любого овощного — сока (для этого очень помогла бы соковыжималка — просто необходимое приспособление для здорового образа жизни), запаситесь травяными чаями — мятный и ромашковый просто идеально подходят и захватите в аптеке большую упаковку витамина С в таблетках.

Как у любой короткой диеты, для очищающей диеты существуют свои правила:

Не планируйте на это время ничего требующего больших усилий — это совсем не время, чтобы бежать марафон или принимать толпы родственников.

Выпивайте в день около литра минеральной или отфильтрованной воды — это около 8-ми стаканов.

Если вы не уверены, как и в случае любой другой диеты, посоветуйтесь с врачом.

День первый

ЗАВТРАК:

Начните день с сочного фруктового салата. Выбирайте цитрусовые — грейпфрут, апельсин или мандарин, плюс кусочки ананаса, дольки хрустящего яблока и несколько виноградин. Всего должно получиться не больше наполненной пиалы с горкой.

Что пить: Замените обыкновенный чай и кофе на травяной чай или минеральную воду. Если не можете представить себе утро без горячего чая — сделайте чай с лимоном, но никакого молока !

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:

Возьмите половинку маленькой дыни, вычистите семечки и наполните ее фруктовым салатом — опять выбирайте цитрусовые и что-нибудь особенное вроде киви, свежих фиг и винограда. Напомните себе, что это только на один день!

Что пить: травяные чаи и много минеральной воды.

ОБЕД:

Тоже самое, что и на второй завтрак, но разнообразьте фруктовый салат, чтобы сделать его более привлекательным.

Что пить: травяные чаи и много минеральной воды.

ПЕРЕД СНОМ:

Многие найдут, что уснуть после такого фруктового дня очень тяжело, так как ты практически ощущаешь как работает твоя пищеварительная система. Если это напоминает вас, съешьте перед сном банан и выпейте чашку успокаивающего настоя ромашки — она поможет вам расслабиться перед сном с любимой книжкой.

ДНЕМ:

Пейте как можно больше минеральной воды или травяного чая, чтобы промыть и очистить организм от шлаков. Например, если на праздниках вы пили много алкоголя, полезно также принять витамин С. Примите пару таблеток с утра, а затем 4 в течение дня (по одной каждые 2 часа). Все, что не нужно, быстро выведется из организма.

День второй

ЗАВТРАК:

Наполните стакан морковным соком или другим овощным, приправьте солью и черным перцем, и помешайте палочкой сельдерея — которую потом можно съесть. Запеките на гриле 4 крупных томатов, приправьте солью, перцем и вашими любимыми травками — базилик подойдет просто великолепно.

Что пить: травяной чай.

ВТОРОЙ ЗАВТРАК:

Большая порция салата из ваших любимых овощей. Начните с хрустящего зеленого салата, порежьте на него огурцы, томаты, редис, зеленый лук, сельдерей, зеленую фасоль, красный или желтый перцы для аромата и цвета. Приправьте солью, черным перцем и лимонным соком или ароматическим уксусом, если хотите.

Что пить: травяные чаи и минеральная вода.

ОБЕД:

Слегка отварите на пару брокколи, цветную капусту, цуккини, шпинат или капусту, приправьте только солью и перцем. Если очень хочется какого-то яркого вкуса, посыпьте чуточкой сыра пармезан.

Что пить: травяные чаи и много минеральной воды или овощной сок, как на завтрак.

ДНЕМ:

Примите одну таблетку витамина С на завтрак и пейте столько травяного чая и минеральной воды, сколько хотите.

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