Почему нужно уплетать рис за обе щеки

Рис давно привлекает внимание диетологов, ведь он богат протеином. Однако рис не подходит для длительного потребления. Дело в том, что в нем нет нескольких необходимых человеку аминокислот, поэтому рисовую диету важно пополнять другими источниками белка (мясом, рыбой). Для вегетарианцев рекомендованы орехи или бобовые культуры.

Как отмечает Грин Мама, рис необычайно богат редкими витаминами группы В — ниацином, пантотеновой кислотой и В6. Последний необходим для построения красных кровяных телец — эритроцитов, а также важен для формирования энергии в организме человека. Поэтому в отличие от многих вегетарианских диет, обилие риса в рационе способствует поддержание бодрости тела и духа. Богат рис и минералами. В 100 г риса содержится пятая часть суточной потребности человека в фосфоре и цинке. Эти вещества важны для поддержания костной ткани, зрения, репродуктивных функций.

Хотя возделывание риса требует больших трудовых затрат и особых климатических условий, пищевая ценность этой культуры давно сделала рис кулинарным любимцем. Из него готовят супы, гарниры, салаты, аппетитные десерты, пиво и даже заваривают чай.

Привлекает рис и внимание ученых. На Филиппинах расположен Международный Институт Изучения Риса. Рис стал первым культурным растением, для которого полностью расшифровали геном. Так стало возможным использовать генную инженерию, чтобы улучшить качества и без того ценного растения. Европейские ученые встроили в рис ген, отвечающий за выработку бета-каротина. Этот предшественник витамина А обычно содержится в красно-оранжевых овощах и фруктах. Рис с бета-каротином также приобрел золотистую окраску. По внешнему виду и пищевой ценности такой рис называют золотым, ведь с его помощью можно восполнять недостаток бета-каротина, который обладает противораковой активностью.

В другом эксперименте рис стал вырабатывать белки женского молока — лактоферрин, лизозим и альбумин, которые обладают противовирусной, антибактериальной и фунгицидной активностью. Хотя рис с генетическими модификациями понравится не многим, у обычного риса тоже есть медицинское применение. Рисовые зерна не содержат глютена, поэтому подходят для безглютеновой диеты.

Выбирая рис, обратите внимание на упаковку. Современные производители могут обогащать рис питательными веществами. Самый доступный путь — это использовать питательную пудру. Чтобы такой рис не потерял свою ценность, его не следует промывать перед приготовлением.

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