Красный крест привез в Донецк 190 тонн гуманитарной помощи

Через КПВВ Новотроицкое в направлении оккупированного Донецка выехало 10 грузовиков с продуктовыми наборами и стройматериалами.

Миссия Международного комитета Красного креста направила в оккупированный Донецк более 190 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера, через КПВВ Новотроицкое на выезд на неконтролируемую территорию в направлении Донецка выехало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от Миссии Международного комитета Красного креста", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Красный крест разыскивает 640 пропавших без вести в Донбассе.

19 августа представители Красного креста сообщили, что с начала боевых действий в Донбассе погибли более 2,7 тыс мирных жителей.

ЛIГАБiзнесIнформ