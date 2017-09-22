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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Красный крест привез в Донецк 190 тонн гуманитарной помощи
    Опубликовано: 2017-09-22 15:15:17

    Через КПВВ Новотроицкое в направлении оккупированного Донецка выехало 10 грузовиков с продуктовыми наборами и стройматериалами.

    Миссия Международного комитета Красного креста направила в оккупированный Донецк более 190 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    "Вчера, через КПВВ Новотроицкое на выезд на неконтролируемую территорию в направлении Донецка выехало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от Миссии Международного комитета Красного креста", - говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Красный крест разыскивает 640 пропавших без вести в Донбассе.

    19 августа представители Красного креста сообщили, что с начала боевых действий в Донбассе погибли более 2,7 тыс мирных жителей.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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