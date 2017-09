Электронная медсистема заработала в тестовом режиме по всей Украине

Минздрав запустил eHealth для первичного звена медицины. Теперь в электронной системе можно будет найти не только перечень больниц первички, но и семейных врачей, терапевтов и педиатров.

Электронная система здравоохранения eHealth заработала в тестовом режиме. Теперь врачи первичного звена медицины, а именно, семейные врачи, терапевты и педиатры могут регистрировать себя в системе электронной медицины, а также договора со своими пациентами.

Отметим, что регистрировать медицинские учреждения в системе eHealth главные врачи начали в июне. На данный момент в системе зарегистрировано 367 учреждений первичной медицинской помощи. Врачи из этих учреждений уже могут регистрироваться сами и вносить в систему декларации своих пациентов.

При этом в течение трех месяцев в систему подключились 8 медицинских информационных систем для доступа к центральной системе.

Зачем ее создали?

Данная система позволит внедрить первый этап реформ в медицине, а именно реформу первички. eHealth станет тем инструментом, который позволит Национальной службе здоровья определить, сколько и какой больнице государство должно заплатить за оказанные услуги пациенту.

Именно на основе количества заключенных договоров между врачом и пациентом будут финансироваться больницы первичного звена, так же будет формироваться зарплата врача. На следующий год правительство заложило в госбюджет 13,49 млрд грн на финансирование первички против 4,03 млрд грн 2017 года.

"Это позволит увеличить оплату услуг врача первичной медицинской помощи. Теперь за лечение одного украинца в течение одного года в среднем он будет получать 370 грн, а не 210 грн, как мы предполагали", — рассказывает Ковтонюк.

Кто ее разрабатывал?

Сегодня разработка системы eHealth происходит за счет программ технической помощи международных донорских организаций, к числу которых относятся United States Agency for International Development (USAID), Expert Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE), Глобальный Фонд и Всемирный банк.

Проектный офис, который стал инициатором и координатором разработки системы, основали международная антикоррупционная организация Transparency International Украина и пациентская организация "Всеукраинская сеть ЛЖВ".

Сколько ее будут тестировать?

В тестовом режиме система проработает до апреля 2018 года. "В течение этого периода регистрация в eHealth будет происходить на добровольных началах. Согласно законопроектам № 6327 и № 6604, которые ожидают принятия в Верховной Раде уже в ближайшее время, с 1 августа 2018 оплата услуг врачей будет осуществляться в соответствии с количеством договоров, зарегистрированных в системе", — говорят в Минздраве.

Как программу будут развивать?

Кроме регистрации врачей и договоров с пациентами, система eHealth уже этой осенью предложит врачам первичного звена электронный инструмент поддержки программы "Доступные лекарства", а позже — и другие шаги к созданию единой электронной медицинской карты каждого украинца.

До 2020 года Минздрав планирует запустить полноценную систему eHealth, которая бы отображала взаимоотношения не только больницы и государства, но и являлась базой медицинских карт всех украинцев.

Юлия Мартыненко

Инф. delo.ua