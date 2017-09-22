На АрселорМиттал Кривой Рог назначен новый топ-менеджер

"АрселорМиттал Кривой Рог" назначил директором департамента по персоналу экс-менеджера "Метинвест Украина", "Интерпайп" и HeidelbergCement Group — Елену Пилипенко.

С 1 сентября 2017 года директором департамента по персоналу ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) стала Елена Пилипенко. Ранее она возглавляла аналогичную функцию в ООО "Метинвест Холдинг", "Днепроспецсталь", "Интерпайп", "Харьковский тракторный завод" и HeidelbergCement Group.

В корпоративной газете "Металлург" сообщается, что она подчиняется генеральному директору предприятия Парамжиту Калону. Директор департамента по персоналу отвечает за реализацию HR-стратегии, формирование корпоративной культуры и бренда работодателя, повышение производительности труда и эффективности персонала как основы долгосрочного развития компании.

В корпоративной газете сообщается, что Пилипенко имеет два высших образования, полученных в Киевском государственном педагогическом университете им. Н.П. Драгоманова и Межрегиональной академии управления персоналом.

Ранее эту должность занимал Анджей Выпих, который по данным Delo.UA покинул предприятие.

"АрселорМиттал Кривой Рог" — крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel на открытом конкурсе 24 октября 2005 года приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн. Затем меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее — в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH находится 95,13% его акций.

Инф. delo.ua