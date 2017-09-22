Латвийские инвесторы построили хлебозавод в Чернигове

Предприятие с латвийскими инвестициями "Рижский хлеб" открыло хлебозавод в Чернигове. Объем инвестиций — 3-5 млн евро.



Компания "Рижский хлеб" запустила в Чернигове хлебозавод, проектные мощности которого рассчитаны на 15 тонн продукции в сутки. На первом этапе предприятие работает в тестовом режиме, изготовляя порядка 3 тонн продукции. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

По словам генерального директора предприятия Геннадия Макаренко, предприятие было построено с нуля за 15 месяцев. "Ориентированный объем инвестиций достигает 3-5 млн евро", — говорит Макаренко.

Предприятие выпускает 16 сортов продукции. Помимо хлеба планируется производство гренок, чипсов и сухариков. Продукция реализуется в магазине "Лис Микита" и супермаркете "Сильпо" в ТРЦ Hollywood в Чернигове, в дальнейшем хлеб данного завода появится в других городах Украины.

Согласно данным Госстата, за семь месяцев 2017 года в Украине было произведено 608 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,2% меньше, чем в 2016 году. В июле было произведено 89,8 тыс. тонн хлеба.

Инф. delo.ua