  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Латвийские инвесторы построили хлебозавод в Чернигове
    Опубликовано: 2017-09-22 10:30:26

    Предприятие с латвийскими инвестициями "Рижский хлеб" открыло хлебозавод в Чернигове. Объем инвестиций — 3-5 млн евро.
     
    Компания "Рижский хлеб" запустила в Чернигове хлебозавод, проектные мощности которого рассчитаны на 15 тонн продукции в сутки. На первом этапе предприятие работает в тестовом режиме, изготовляя порядка 3 тонн продукции. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

    По словам генерального директора предприятия Геннадия Макаренко, предприятие было построено с нуля за 15 месяцев. "Ориентированный объем инвестиций достигает 3-5 млн евро", — говорит Макаренко.

    Предприятие выпускает 16 сортов продукции. Помимо хлеба планируется производство гренок, чипсов и сухариков. Продукция реализуется в магазине "Лис Микита" и супермаркете "Сильпо" в ТРЦ Hollywood в Чернигове, в дальнейшем хлеб данного завода появится в других городах Украины.

    Согласно данным Госстата, за семь месяцев 2017 года в Украине было произведено 608 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,2% меньше, чем в 2016 году. В июле было произведено 89,8 тыс. тонн хлеба.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.