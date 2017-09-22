Анализ слюны поможет предсказать преждевременные роды Опубликовано: Великобританские ученые научились предугадывать возможность преждевременных родов у женщины по ее слюне. Все исследования, проведенные группой ученых Королевского колледжа в Лондоне под руководством профессора Люциллы Постон, опубликованы в British Journal of Obstetrics and Gynaecology.



Всего было обследовано 92 беременные женщины. У них врачи подозревали угрозу преждевременных родов. Ученым удалось выявить, что у таких женщин значительно отличался уровень гормона прогестерона, который в довольно больших количествах синтезируется плацентой во время беременности.



В результате проведенного исследования специалисты установили, что у родивших женщин до 34-й недели беременности уровень прогестерона в слюне по сравнению с родившими в срок был значительно ниже. Это понижение наблюдать можно, начиная с 24-й недели беременности.



На сегодняшний день ученые готовятся провести более обширное исследование. Необходимо разобраться окончательно в этом явлении, подтвердить свои предположения и, конечно же, попытаться создать метод определения возможных преждевременных родов по анализу слюны.



Люцилла Постон заявляет, что до конца понять и выяснить механизм влияния прогестерона на раннее родоразрешение пока не удается. Если учитывать роль прогестерона в противовоспалительных реакциях, то тогда специалисты предполагают, что возможно такой низкий уровень гормона может приводить к появлению бактериальной инфекции. А всем известно, что именно бактериальная инфекция является частой причиной преждевременных родов.

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