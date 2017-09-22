Последствия использования рациона с крайне малым содержание углеводов для состояния сухой массы тела

Согласно данным Комитета по питанию AHA: «Некоторые популярные диеты с повышенным содержание протеинов/пониженным содержанием углеводов ограничивают потребление углеводов до 10-20 г/сутки, что является лишь одной пятой от 100 г/сутки, необходимых организму для предотвращения потери „сухой“ (мышечной) массы». Очевидно, что это утверждение неверно, поскольку катаболизм сухой (безжировой) массы тела тормозится с помощью кетонов, что, вероятно, и объясняет сохранение сухих тканей тела при диете с очень низким содержанием углеводов.

Например, Волек и др. (Volek et al.) исследовали последствия употребления в течение 6 недель рационов с пониженным содержанием углеводов для общего и локального строения тела, а также взаимосвязь этих рационов с гормонами, вырабатывающимися при голодании. Двенадцать здоровых мужчин средней весовой категории перешли с обычных рационов (48% углеводов) на питание с пониженным их содержанием (8% углеводов) и придерживались данной диеты в течение 6 недель. Контрольная группа в составе 8 мужчин питалась обычным образом. Испытуемым предлагалось потреблять достаточное количество энергии с тем, чтобы поддерживать массу тела в процессе исследования. К шестой неделе количество жира значительно снизилось (на 3,4 кг), а сухая масса тела значительно увеличилась (на 1,1 кг). В контрольной группе серьезных изменений в строении тела не произошло. Авторы пришли к выводу, что диета с пониженным содержанием углеводов привела у людей с нормальным весом к значительному снижению количества телесного жира с сопутствующим увеличением сухой массы тела. Они также предположили, что увеличение концентрации β-гидроксибутирата сыграло незначительную роль в предотвращении катаболизма «сухих» тканей, однако в процессе, очевидно, сыграли свою роль другие анаболические гормоны (например, гормон роста).

Странным образом Комитет по питанию AHA игнорирует тот факт, что ограничение в потреблении энергии увеличивает потребность организма в протеинах. Уже почти полвека известно, что недостаточное потребление энергии ведет к увеличению потребности в протеинах, вероятно, вследствие того, что часть протеина, обычно использовавшаяся для синтеза функциональных (ферментных) и структурных (тканевых) белков, в этом случае расходуется на обеспечение энергетических потребностей организма. Например, Баттерфилд (Butterfield) показал, что потребление целых 2 г протеина на 1 кг веса и сутки мужчинами, пробегающими в день от 8 до 16 км при показателе V02max от 65 до 75%, недостаточно для поддержания азотистого баланса (при дефиците энергии всего в 100 ккал/сутки). Таким образом, поставив своей задачей снижение веса, необходимо поддерживать уровень потребления белка выше среднего. Снижение потребления калорий, необходимое для снижения веса, должно происходить за счет насыщенных жиров и углеводов, но не за счет белков.

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