Жаренные овощи вызывают кариес

Неправильное приготовление овощей увеличивает риск кариеса, предупреждают авторы исследования, опубликованного в European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry — передаёт КП в Украине.

К таким выводам ученые пришли в ходе экспериментов с обычным овощным рагу. Исследователи установили, что при жарке баклажанов, кабачков и зеленых перцев в этих овощах значительно увеличивается содержание кислот, оказывающих разрушительное воздействие на зубную эмаль. Уровень кислотности рагу, приготовленного таким способом, приближался к кислотности газированных напитков, считающихся крайне вредными для здоровья зубов. Однако кислотность овощного блюда значительно снижалась, если овощи готовили способом тушения, а не жарки.

В ходе экспериментов было установлено также, что способ приготовления не влияет на кислотность помидоров и лука. Содержание кислоты в красном перце возрастало как при жарке, так и при тушении. По словам координатора исследовательского проекта известного доктора, автора книги «Эрозии зубов» Грэхема Чэдвика, опираясь на результаты исследования, стоматологи смогут давать страдающим кариесом пациентам более действенные рекомендации.

sportzal.com