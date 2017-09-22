Десять мифов о снижении веса и фитнесе

В области фитнеса и снижения веса, так же, как и во множестве других областей, существуют свои домыслы, мифы и предрассудки, которые, порой, замещают собой факты. Так, возможно, станет сюрпризом для многих, что десять всем известных фактов о фитнесе и снижении веса, на самом деле являются мифами.

1. Занятие с легким весом и большим количеством повторов сделают мышцы более подтянутыми и рельефными. НЕТ!

Мышцы реагируют на нагрузку. При занятиях с достаточным весом и подходящим количеством повторов создаются микроскопические разрывы мышц, регенерация которых и приводит к хорошему тонусу и красивой форме мышцы. Также немаловажную роль в этом процессе играет питание.

Снижение содержания жира в организме — вот что сделает мышцы более рельефными, не количество повторов. А снижение содержание жира в теле достигается путём комбинации силовой нагрузки, подходящего количества аэробной нагрузки и коррекции питания.

2. Большое количество аэробной нагрузки это основной путь к снижению веса. НЕТ!

Слишком большое количество аэробной нагрузки разрушает как жировую, так и мышечную ткань. А это уж точно не самый разумный метод худеть. Как только происходит потеря мышечной ткани, организм начинает с гораздо меньшей результативностью терять жировую ткань. Мышцы стимулируют метаболизм. Каждые 50 грамм мышц помогают дополнительно использовать 50 калорий в день. Аэробная нагрузка должна быть дозирована и не являться основным методом потери веса.

3. Женщина станет похожей на мужчину, если начнет заниматься с большими весами. НЕТ!

Кажется этот миф не умрёт никогда. У женщины примерна одна треть количества тестостерона (мужского полового гормона) по сравнению с мужчинами. И если женщина не принимает стероидные препараты, применяемые в бодибилдинге, дополнительный гормон и роста и так далее, то ей никогда не приблизиться к результатам мужчин. Но она вполне может достичь того уровня, когда мышцы выглядят подтянуто, а фигура приобретает красивое очертание.

4. Калории это единственное что имеет значение, когда пытаешься сбросить вес. НЕТ!

Количество белка, углевода и жиров — вот что важно. Сбалансированное употребление этих компонентов является основой в процессе снижения процента содержания жира в организме и набора качественной мышечной массы.

5. Мышцы весят больше чем жир.

Если положить на одну чашу весов 1 кг жира, а на другую 1 кг мышц, то весы сравняются. Разница в объёме! 1 кг мышц в размере будет выглядеть чуть больше теннисного мяча. 1 кг жира будет в 3 раза больше и выглядеть как медуза.

6. Есть одна наиболее продуктивная программа тренировок. НЕТ!

Не существует «одной единственно-верной» программы тренировок. В реальности хороша любая, которая «сработала» на Вас, но при этом нельзя использовать даже самую «рабочую» программу продолжительное время. Организм адаптируется в течении 4-6 недель, да и психологически наступит скука и захочется изменений.

Варьируйте количество сетов, время отдыха между сетами, меняйте местами упражнения, меняйте количество повторов. Меняйте программу каждые 4-5 недель и отслеживайте изменения, которые обязательно будут происходит с телом.

7. Наиболее удачный способ терять вес — потреблять очень мало калорий. НЕТ!

Перед нашим организмом стоит задача выжить любой ценой. Если потреблять небольшое количество калорий, то организм включает «аварийный режим» и изо всех сил будет удерживать имеющийся у него в запасе жир. А как же иначе — организм не знает когда и чем его накормят в следующий раз. Для составления грамотной диеты лучше всего прибегнуть к помощи специалиста.

8. Чтобы похудеть в бедрах, руках или на животе нужно усиленно выполнять упражнения на проблемные части тела. НЕТ!

Локальное сжигание жира физиологически невозможно. Невозможно потерять жир только в определенной части тела. Обычно, первое место, которое начало накапливать жир, похудеет в последнюю очередь. Поэтому не тратьте время на изолирующие тренировки, а уделите внимание всему телу и скорректируйте питание.

9. Чтобы худеть нужно много есть.

Тут есть небольшая загвоздка. В целом, выражение правильное. Но только специалисты понимают о чем речь. Новички же, услышав данное выражение, понимают его слишком буквально. А оно всего лишь означает отрицание нашего мифа № 7. Истина состоит в том, что требуется необходимое количество калорий, с правильным соотношением белков, жиров и углеводов, а не просто больше еды.

10. Тренажер из рекламного ролика сделает живот плоским. НЕТ!

Ключ к плоскому животу это рациональное питание, силовая нагрузка для увеличения мышечной массы и правильное количество аэробной нагрузки для дополнительного сжигания калорий. Всё должно быть сбалансировано и выполняться регулярно.

Удачи!

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