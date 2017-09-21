Как освежить дыхание

Несвежее дыхание происходит из-за плохого соблюдения гигиены полости рта и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. В обоих случаях виновниками неприятного запаха являются бактерии. Стоматолог посоветует вам соблюдать сбалансированную диету, в которой будет необходимое количество белков и углеводов, а также различных кислот и витаминов, содержащихся в овощах и фруктах. Кроме того, следует после каждого приема пищи пользоваться зубной щеткой и нитью.

Но есть еще один способ обрести свежесть дыхания. От неприятного запаха изо рта способны избавить некоторые виды пищи.

Петрушка, кориандр, мята, полынь, эвкалипт, розмарин или кардамон. Для наилучшего эффекта эти травы нужно как можно дольше жевать или заваривать их как чай.

Йогурт. При ежедневном употреблении йогурта во рту снижается уровень сульфида водорода, которое является основной причиной появления неприятного запаха в ротовой полости. Йогурт препятствует образованию вредных бактерий, которые могут вызвать заболевания десен и появления пятен на зубной эмали.

Овощи и фрукты, богатые клетчаткой (яблоки, морковь, сельдерей). При употреблении этих фруктов и овощей обильно выделяется слюна. Она удаляет мельчайшие кусочки пищи, оставшиеся на зубах или застрявшие между ними. Именно они часто и являются причиной образования неприятного запаха в ротовой полости.

Жевательная резинка. Она не избавит от дурного запаха изо рта, но сможет замаскировать его. Жвачка способствует обильному выделению слюны, очищающей полость рта. Но жевательная резинка не должна заменять зубную щетку.

Пища с высоким содержанием витамина С (ягоды, цитрусы, арбузы и другая пища). Эти продукты, содержащие витамин С в больших количествах, формируют во рту среду, неблагоприятную для роста бактерий. Кроме того, регулярное употребление витамина С также важно для здоровья десен. Здесь самое главное, чтобы витамин С поступал в организм из натуральных продуктов, а не из пищевых добавок, поскольку добавки могут вызвать расстройство пищеварительной системы.

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