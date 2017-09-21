Полезен или вреден кофе Опубликовано: Натуральный кофе — один из самых популярных напитков на планете. 90% американцев начинают свой день с чашки кофе. А в Европе и России первый кофе продавался в аптеках как лекарственное средство. Только вот не все считают кофе «эликсиром бодрости». Более того, существует мнение, что этот напиток приносит значительный вред нашему здоровью. Мы взвесили плюсы и минусы, связанные с употреблением кофе. Полезные свойства кофе О лечебных свойствах кофе знали еще Аристотель и Авиценна. И в Россию он попал как лекарство: 1665 году придворный лекарь Самюэль Коллинс прописал царю Алексею Михайловичу необычный рецепт: «Вареное кофе, персиянами и турками знаемое и обычное после обеда, изрядное есть лекарство против надмений, насморков и главоболений».

Из пары чашечек кофе в день можно извлечь немало пользы. Ведь в каждом зерне содержится огромное количество витаминов и микроэлементов: железо, натрий, калий, кальций, фосфор и сера. А также более 30 органических кислот. Доказано, что чашка кофе содержит примерно 20% от суточной потребности организма в витаминах группы Р. Натуральный кофе нормализует работу центральной нервной системы.

Кофе увеличивает содержание в крови так называемого «хорошего» холестерина.

Ученые Гарвардской школы здравоохранения установили, что кофе препятствует образованию камней в желчном пузыре. Всего 2-3 чашки в день сокращают вероятность развития желчнокаменной болезни на 30%, а заодно защищают от сахарного диабета.

Благодаря содержанию «гормона счастья» серотонину, кофе является прекрасным антидепрессантом. 2 чашки кофе в день могут в три раза уменьшить риск возникновения депрессии. По статистике любители кофе в несколько раз реже совершают самоубийства, чем его противники.

Кроме того, установлено, что одна чашечка кофе в день может существенно продлить сексуальную активность женщин после 50 лет.

Пищевая ценность кофе невелика — всего 9 килокалорий на 100 грамм напитка. Кому кофе противопоказан В большом количестве кофе может вызывать головокружение, головную боль и бессонницу.

Кофе не рекомендуется пить людям с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, заболеваниями почек, глаукомой, повышенным артериальным давлением, возбудимостью или бессонницей.

В кофе содержатся дубильные вещества, которые «сушат» слизистую желудка. Поэтому напиток нельзя употреблять натощак. По той же причине он противопоказан язвенникам.

Кофе может вызвать физическую зависимость. У людей злоупотреблявших напитком, и резко отказавшихся от него, могут наблюдаться головные боли, сонливость, заторможенность, рассеянность, раздражительность и тошнота. Врачи советуют отказываться от кофе постепенно.

Не стоит пить кофе пожилым людям и детям. Не все свойства кофе изучены Одни ученые утверждают, что более 6 чашек кофе в день, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 71%. Другие, наоборот, говорят, что кофе полезен для здорового сердца в качестве профилактики заболеваний.

Можно ли пить кофе беременным женщинам? До сих пор ученые не пришли к единому мнению. Одно время было принято считать, что кофе может даже вызвать выкидыш. Сейчас медики пришли к выводу, что серьезного вреда кофе на будущую маму и ребенка не оказывает. Хотя большие дозы кофеина никакой пользы не приносят, ведь он является стимулятором центральной нервной системы и влияет на метаболизм кальция в организме.

Многие поклонники кофе используют его в качестве энергетического напитка, считая, что он повышает трудоспособность и снимает усталость, некоторые уверены, что он даже влияет на умственную деятельность. Большинство исследований, действительно, показывает, что кофеин улучшает кровоснабжение головного мозга и является психомоторным стимулятором, увеличивающим мозговую активность.

Индийские ученые утверждают, что кофе может защитить человека от радиации. Поэтому всем, кто работает с источниками излучения (рентгенологам, радиологам и др.), индийские врачи рекомендуют выпивать в день не менее 2 чашек кофе. Результаты этих исследований пока никак не прокомментировали европейские медики. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

