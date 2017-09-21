Проблемы со сном чаще всего становятся результатом чувства тревоги: человек никак не может забыть о перенесенном стрессе и, не позволяя себе расслабиться, вновь и вновь «прокручивает» в памяти кадры ужасного события. Усилить беспокойство могут сумерки и темнота. Часто человека мучают кошмары, приводящие к тяжелой бессоннице.
Ученые выяснили, как помочь особо уязвимым людям спать лучше. Выберите место, где вы чувствуете себя безопасно и удобно, — кстати, это не обязательно должна быть ваша собственная спальня. Разумеется, перед сном не стоит перегружать желудок едой и питьем. Не спешите ложиться в кровать, расслабьтесь. Послушайте спокойную музыку, почитайте любимую книгу или просто примите ванну — это поможет расслабиться, забыть страхи, повседневные заботы и неприятности. Вот увидите: здоровый сон без таблеток возможен!