Травмы дают о себе знать даже во сне

Психические последствия пережитых травм, увечий, актов насилия, разного рода катастроф или ухода из жизни близких людей могут серьезно повредить повседневной жизни, включая сон. Специалисты из Национального фонда сна США исследовали механизмы сомнологических нарушений в результате травматических случаев.

Проблемы со сном чаще всего становятся результатом чувства тревоги: человек никак не может забыть о перенесенном стрессе и, не позволяя себе расслабиться, вновь и вновь «прокручивает» в памяти кадры ужасного события. Усилить беспокойство могут сумерки и темнота. Часто человека мучают кошмары, приводящие к тяжелой бессоннице.

Ученые выяснили, как помочь особо уязвимым людям спать лучше. Выберите место, где вы чувствуете себя безопасно и удобно, — кстати, это не обязательно должна быть ваша собственная спальня. Разумеется, перед сном не стоит перегружать желудок едой и питьем. Не спешите ложиться в кровать, расслабьтесь. Послушайте спокойную музыку, почитайте любимую книгу или просто примите ванну — это поможет расслабиться, забыть страхи, повседневные заботы и неприятности. Вот увидите: здоровый сон без таблеток возможен!

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