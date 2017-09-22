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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украинцев призвали начинать поиски семейных врачей
    Опубликовано: 2017-09-22 10:00:13

    Украинцы уже сейчас могут начинать поиски семейных врачей.

    Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на пресс-конференции по случаю запуска электронной системы здравоохранения в тестовую эксплуатацию, передает “112 Украина”. “Очень важно, чтобы наши пациенты, наши граждане уже начали искать своих врачей.

    Хотя система запускается с 1 января, мы все не сможем за один день или даже за месяц найти своих врачей. Обращайтесь к врачам уже сейчас, они уже могут зайти в систему и начать подписывать с вами декларацию”, – сказала она.

    Как сообщалось, 8 июня депутаты приняли в первом чтении законопроект о медреформе. В законопроекте предусмотрено бесплатное оказание экстренной медицинской помощи, первичной и паллиативной.

    Инф. finance.ua

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