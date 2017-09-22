Стало известно, за сколько Google покупает часть смартфонного бизнеса HTC

Как и ожидалось, Google и HTC сообщили о сделке, в результате которой первая поглотит часть смартфонного бизнеса второй, а точнее то, что от него осталось. Сумма сделки — $1,1 млрд. Вся она будет выплачена денежными средствами, но это и не удивительно, что для Google $1,1 млрд? Что же эта сделка значит для будущего HTC и семейства устройств Pixel.

По условиям соглашения, часть сотрудников HTC, большинство из которых сейчас занимаются разработкой смартфонов Pixel для Google, перейдут на работу в Google. Кроме того, Google получит неисключительную лицензию на все объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие HTC. Таким образом, для Google эта сделка открывает доступ к патентам и производственным технологиям, необходимым для разработки будущих устройств Pixel. Плюс в нагрузку Google получает еще один ценный актив – ценный и огромный многолетний опыт компании в проектировании мобильных устройств. Как известно, именно HTC в далеком 2008 году выпустила первый в мире Android-смартфон.

«HTC является давним партнером Google и создала одни из самых невероятных премиальных устройств на рынке. Мы очень взволнованы и с большим нетерпением ожидаем, когда сотрудники HTC присоединятся к нашей команде, чтобы вместе внедрять инновации в будущих устройствах для потребительского сегмента», – сказал Рик Остерлох, старший вице-президент Google, заведующий аппаратным бизнесом компании.

Судя по всему, часть команды, отвечающая за разработку смартфонов, у HTC все же останется. Сообщается, что сделка поможет HTC преуспеть с ее будущим флагманским смартфоном, который, к слову, уже находится в разработке. Также вырученные от сделки средства должны поспособствовать дальнейшему расширению направления виртуальной реальности и будут использовать для инвестиций в разработку новых продуктов в области IoT, AR, и AI.

HTC в очередной раз заявила о намерении упорядочить (читай – сократить) модельный ряд смартфонов. Иными словами, в будущем она намерена выпускать только премиальные смартфоны.

Похоже, что Google имеет большие планы в отношении будущего линейки устройств Pixel, и эта сделка должна помочь поисковому гиганту воплотить задуманное в реальность. К слову, новый технологический центр в родном для HTC Тайване теперь тоже находится в распоряжении Google.

Как обычно в таких случаях, сделка должна получить одобрение регулирующих органов. Завершение сделки ожидается в начале следующего года.

Инф. finance.ua