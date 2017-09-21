Поднимать ж/д тарифы нет смысла, пока в Укрзализныце сохраняется коррупция - Каленков Опубликовано: До тех пор пока в ПАО "Укрзализныця" (УЗ) сохраняются масштабные объемы коррупции, повышать ж/д тарифы на грузоперевозки не имеет смысла. Об этом заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя задержание чиновника УЗ на получении первой части взятки, общий размер которой должен был составить 300 тыс. долл., передает УНН со ссылкой на "112 Украина".

"УЗ – это бездонная бочка, когда любое повышение тарифов проходит без результата. И сейчас, принимая решение о повышении тарифов, зная, что большая часть вырученных средств будет украдена, это значит выкачивать деньги из экономики и перекладывать их в неэффективную государственную монополию и в карманы коррупционеров", - сказал А.Каленков.

По его словам, еще в начале года предполагалось, что деньги от предыдущего повышения тарифов будут направлены на инвестиции.

"Сейчас на счетах УЗ находится свыше 7 млрд грн, но они не используются в полной мере. И если произойдет повышение с 1 октября, то вырученные 1-2 млрд грн будут разворованы, поскольку они не могут быть эффективно потрачены в этом году", - сказал он, добавив, что в следующем году повышение возможно и промышленники готовы его обсуждать.

При этом глава "Укрметаллургпрома" назвал задержание СБУ первого замначальника департамента аудита и контроля УЗ Вахтанга Джакели при получении взятки в 300 тыс. долл. (чиновник был задержан при получении части взятки в 70 тыс. долл. - ред.) "типичным случаем". Тая Черненко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

