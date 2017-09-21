Молоко от всех болезней

Молоко — один из самых распространенных продуктов питания. Его употребляют уже целых восемь тысячелетий. А вот о том, какое влияние оказывает этот напиток на человеческий организм, знают далеко не все.

Красота

Древние медики были прекрасно осведомлены о целебных и чудодейственных свойствах молока. Гиппократ использовал его для лечения своих пациентов. Авиценна утверждал, что люди, регулярно пьющие молоко, надолго сохраняют молодость. Русских красавиц нередко называли «белолицыми», так как они постоянно протирали лицо молочной сывороткой.

В наше время научно доказано, что одна капля молока содержит около миллиона крохотных шариков жира, богатых витаминами, ненасыщенными жирными кислотами и лецитином. Все это омолаживает нашу кожу лучше, чем любые разрекламированные дорогостоящие кремы. Поэтому если хотите, чтобы ваше лицо оставалось гладким и красивым, регулярно умывайтесь молоком — хотя бы в период с осени до весны, когда коже так не хватает естественных питательных веществ. Косметологи советуют разводить его водой в пропорции 1:1.

Лечение

Большим сторонником использования молока в пищу был выдающийся русский врач и ученый Боткин. На Руси издавна лучшим лекарством от бессонницы считалось теплое молоко, выпитое на ночь с медом. А кого из нас в детстве во время простуды не заставляли пить коктейль из горячего молока, меда, сливочного масла и чайной соды? Это помогает практически всегда. Горло перестает болеть на второй, третий день, тогда как без «волшебного средства» хворь продолжается, как правило, неделю и более. Молоко также незаменимо при отравлении тяжелыми металлами, кислотами, щелочами. Многие, наверное, помнят, что когда-то на вредных производствах людям давали бесплатное молоко…

Диета

Тем, кто хочет похудеть, помогут молочные разгрузочные дни. Американские ученые утверждают, что до тех пор, пока молоко не вытеснила кока-кола, в США не было такого количества тучных людей. Кстати, молочную диету назначали и земские врачи в дореволюционной России. Русские народные лечебники также утверждают, что молоко помогает избавиться от большого живота…

Увы, в наши дни на прилавках российских магазинов натуральное молоко практически отсутствует… Конечно, всем завести по корове нереально. Остается покупать молоко на рынке и надеяться на лучшие времена, когда российская молочная промышленность поднимется на ноги, и каждый желающий сможет приобрести в супермаркете вместо «живого» пива кружечку этого парного напитка.

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