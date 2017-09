В Нью-Йорке за биткоины можно купить ювелирные украшения Опубликовано: Samer Halimeh New York предоставил клиентам возможность покупки алмазов и других ювелирных изделий за биткоины. Розничный магазин в Нью-Йорке Samer Halimeh New York, который специализируется на продаже алмазов, начинает принимать биткоины в качестве платежа, пишет Cointelegraph. "Поскольку оплата Биткоином может быть сделана из любой точки мира, это особенно выгодно для наших поставщиков в Африке и наших клиентов из развивающихся стран, таких как Китай, Бразилия, Южная Африка, Нигерия, Индия и Узбекистан", - сказал генеральный директор Samer Halimeh New York Самир Халимех. Компания будет использовать BitPay в качестве платежной системы, которая также будет обслуживать кошелек магазина и транзакции клиентов. Халимех подчеркнул, что в будущем цифровая валюта произведет революцию на рынке предметов роскоши. Использование биткоина сделает торговые процессы проще, дешевле и намного быстрее для клиентов и поставщиков. Отмечается, что из-за гибкости криптовалюты, многие крупные игроки на рынке призывают использовать биткоин, как покупателей, так и продавцов. Ранее большинство покупок алмазов совершались с использованием доллара США. Однако недавние изменения в настроениях инвесторов из Азии и Ближнего Востока привел к спросу на покупки за Биткоины, в особенности для VIP-покупок с более чем семью нолями. Торговля алмазами - одна из последних отраслей, куда пришла революция блокчейна. Блокчейн используется для борьбы с торговлей "кровавыми" алмазами и распространением подделок. ЛIГАБiзнесIнформ Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.