Банкомат не видав гроші? Не відходимо, поки не з'ясуємо причини

Шахраї вже рідше обкрадають українців у банкоматах, але ризик стати жертвою кеш-трепінгу все ще високий.

Регулярно банкоматами користуються понад 55% українців, час від часу – близько 27%. А значить, чи не кожен житель країни, у якого є платіжна картка, може стати жертвою банкоматних злочинців.

За даними міжбанківської системи обміну інформацією про платіжне шахрайство «Exchange-Online», в останні роки в Україні найбільш поширений такий вид банкоматного шахрайства, як кеш-трепінг («захоплення готівки»). Зловмисники крадуть гроші в банкоматі, перехоплюючи купюри під час їх видачі клієнту.

Як все відбувається? Ви підходите до банкомату, вставляєте картку, вводите всі необхідні дані та чуєте, як банкомат відраховує купюри. Але гроші в отворі для видачі банкнот не з'являються. Ви думаєте, що або банкомат зламався або в ньому закінчилися гроші, або трапився технічний збій під час операції. Забираєте картку та йдете знімати готівку в іншому місці. Відразу після вас до банкомату підходить шахрай і буквально за лічені секунди знімає планку на отворі для видачі купюр, а там... Так, ваші гроші, які приклеїлися до скотчу! Ось таке нехитре пристосування під назвою кеш-трепінгова накладка – металева планка + двосторонній скотч, до якого прилипають купюри. Причому візуально шахрайську планку, встановлену на отворі для видачі купюр, без уважного огляду не відрізнити від рідної металевої «шторки» банкомату, яка піднімається, коли банкомат видає готівку. Зазвичай злочинці маскують планки для кеш-трепінгу під дизайн банкомату.

За статистикою, середня сума збитків для українця в результаті однієї такої шахрайської атаки становить 1500 гривень – немаленька сума! За даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, у 2016 році в банкоматах України виявили 830 кеш-трепінгових накладок. Хороша новина – в 2017-му випадків кеш-трепінгу стало на порядок менше: якщо в першому півріччі 2016-го було зафіксовано 468 випадків, то в першому півріччі 2017-го – тільки 66. Таке помітне зниження (у вісім разів!) – результат, по-перше, встановлення банками на дедалі більшу кількість банкоматів спеціальних анти-кеш-трепінгових накладок, а, по-друге, масштабної інформаційної кампанії проти банкоматного шахрайства, що проводиться Асоціацією ЄМА в рамках Національної програми сприяння безпеці електронних платежів і карткових розрахунків Safe Card.

Втім, ризик втратити гроші під час зняття готівки в банкоматі все ще досить високий. Особливо якщо врахувати, що 34% українців досі не вважають, що ризикують, коли відходять від банкомату, не з'ясувавши, чому ж він не видав готівку (дані другої, весняної, хвилі соціологічного дослідження gemiusAdHoc, яке проводиться Асоціацією ЄМА та компанією Gemius Україна в рамках Програми Safe Card).

Як розпізнати, що вас намагаються обікрасти в банкоматі? Головні ознаки кеш-трепінгу:

банкомат не видав готівки, хоча на екрані з'являлося повідомлення про те, що операція пройшла успішно. При цьому банкомат працює нормально та всі інші операції виконує успішно – от тільки не видає купюри (при цьому може бути чутно, як банкомат відрахував готівку та на екрані з'явилося повідомлення про те, що купюри не забрані).

ви не отримали свої гроші, проте на мобільний надійшло смс-повідомлення про списання суми з рахунку (якщо підключена функція СМС-інформування про всі операції по картці. Якщо у вас досі ще не активована ця функція, підключіть її негайно – щоб завжди бути в курсі, що відбувається з вашою карткою. Активуйте СМС-інформування не лише про успішні, а й про неуспішні операції).

при ретельному вивченні отвору для видачі грошей ви помітили, що «планка-шторка» – не рідна деталь банкомата: вона не «щільно» встановлена або відрізняється від «суцільної» конструкції банкомату. Якщо потягнути, планка легко відірветься і, можливо, ви навіть побачите захоплені купюри. До слова, перш ніж здійснювати операцію, слід порівняти отвір для видачі грошей із зображенням на екранній заставці банкомату (де зображено, як насправді має виглядати кожна з деталей банкомату). Спеціалісти рекомендують використовувати банкомати, оснащені спеціальними анти-кеш-трепінговими заслінками, які перешкоджають встановленню шахраями пасток на отворі для видачі готівки.

Що робити, якщо банкомат не видав банкноти?

Головне – поки, не розберетеся, чому ви не отримали гроші, не відходьте від банкомату! Іноді люди відходять в сторону, щоб подумати, що робити, або зателефонувати до банку, – ні, не відходимо навіть на кілька метрів! Злочинець тільки цього і чекає!

Переконатися в тому, що банкомат працює нормально, можна, якщо подзвонити за номером, вказаним на банкоматі, до банку, який його обслуговує. Якщо стався технічний збій, співробітники банку підтвердять це. Якщо ж технічний збій не було зафіксовано, найімовірніше, це шахраї! Далі дотримуйтесь інструкцій банківського співробітника.

Слід спробувати самостійно перевірити планку на отворі для видачі грошей. Шахрайський пристрій кріпиться так, щоб злочинець міг легко та швидко зняти його та забрати гроші, – як правило, такі накладки встановлені недостатньо «щільно» та можуть візуально відрізнятися. У разі наявності будь-яких ознак сторонніх об'єктів (планки, липкої стрічки), необхідно негайно повідомити про це до банку, номер телефону якого вказано на банкоматі, та слідувати рекомендаціям співробітника банку. Також слід заявити про інцидент в поліцію. Це можна зробити цілодобово на сайті кіберполіції в розділі «Зворотній зв'язок».

Варто пам'ятати, що найчастіше кеш-трепінгові пристрої шахраї встановлюють на банкомати, якими користується найбільше людей: біля офісних центрів, ТРЦ, супермаркетів, на жвавих вулицях, біля зупинок громадського транспорту. Особливо активні злочинці в святкові дні, вихідні та дні видачі зарплати.