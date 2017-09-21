Итальянская диета укрепит ногти и волосы

Небезызвестный итальянский диетолог Лина Кианетт считает, что одно из главных правил здорового питания — это получение удовольствия от еды: вкусового, физического и эстетического.

Снедь не пойдет в прок, в случае если вы едите через силу, на бегу или же заставляете себя съесть то, что вам не нравится. Сегодня в Италии основная масса женщин худеют с помощью сухофруктов и орехов.

Уже через 10 дней употребления сухофруктов посвежеет лицо, укрепятся ногти и волосы, заявляют диетологи. Помимо этого, сухофрукты «гасят» голод и являются полноценным приемом пищи.

В перерывах между едой ешьте сухофрукты и орехи, для того, чтобы утолить аппетит и в следующий прием пищи съесть гораздо меньше.

Разжевывайте сухофрукты медленно и тщательнейшим образом. Перед приемом сухофруктов лучше всего выпить стакан минеральной воды, тогда уже вы проворно утолите аппетит на некоторое количество часов.

Модная в Европе диета заключается в том, для того, чтобы заменить один из приемов пищи на орехи и сухофрукты. 100-200 г будет абсолютно довольно.

Сухофрукты по вкусу практически постоянно сладкие, поскольку богаты просто усваиваемой фруктозой, которая удовлетворяет потребность в сладком и не приносит никакого вреда фигуре.

В верно высушенных фруктах сохраняются полезные для организма витамины и микроэлементы: кальций, железо, калий и магний. К примеру, в пяти дольках сушеного абрикоса среднего размера содержится абсолютная дневная норма железа, поддерживающего уровень гемоглобина, и кальция.

Сушеный ананас, к примеру, сжигает накопившиеся внутренние жиры и способствует снижению веса, инжир может быть полезен при дисфункциях щитовидной железы, абрикосы — при ослабленном зрении и анемии, изюм и чернослив повышают гемоглобин и могут помочь работе кишечника.

Все без исключения сухофрукты хорошо нормализуют процессы обмена веществ в организме. Рекомендуется съедать в день 13-15 высушенных плодов (около 150-200 г) сливы, инжира, банана, фиников, изюма или же кусочков яблок, груш, ананаса, дыни.

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