Снедь не пойдет в прок, в случае если вы едите через силу, на бегу или же заставляете себя съесть то, что вам не нравится. Сегодня в Италии основная масса женщин худеют с помощью сухофруктов и орехов.
Уже через 10 дней употребления сухофруктов посвежеет лицо, укрепятся ногти и волосы, заявляют диетологи. Помимо этого, сухофрукты «гасят» голод и являются полноценным приемом пищи.
В перерывах между едой ешьте сухофрукты и орехи, для того, чтобы утолить аппетит и в следующий прием пищи съесть гораздо меньше.
Разжевывайте сухофрукты медленно и тщательнейшим образом. Перед приемом сухофруктов лучше всего выпить стакан минеральной воды, тогда уже вы проворно утолите аппетит на некоторое количество часов.
Модная в Европе диета заключается в том, для того, чтобы заменить один из приемов пищи на орехи и сухофрукты. 100-200 г будет абсолютно довольно.
Сухофрукты по вкусу практически постоянно сладкие, поскольку богаты просто усваиваемой фруктозой, которая удовлетворяет потребность в сладком и не приносит никакого вреда фигуре.
В верно высушенных фруктах сохраняются полезные для организма витамины и микроэлементы: кальций, железо, калий и магний. К примеру, в пяти дольках сушеного абрикоса среднего размера содержится абсолютная дневная норма железа, поддерживающего уровень гемоглобина, и кальция.
Сушеный ананас, к примеру, сжигает накопившиеся внутренние жиры и способствует снижению веса, инжир может быть полезен при дисфункциях щитовидной железы, абрикосы — при ослабленном зрении и анемии, изюм и чернослив повышают гемоглобин и могут помочь работе кишечника.
Все без исключения сухофрукты хорошо нормализуют процессы обмена веществ в организме. Рекомендуется съедать в день 13-15 высушенных плодов (около 150-200 г) сливы, инжира, банана, фиников, изюма или же кусочков яблок, груш, ананаса, дыни.