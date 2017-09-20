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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Наиболее частые ошибки в здоровом питании
    Опубликовано: 2017-09-20 23:24:24
    Чтобы питаться рационально, нужно устранить несколько вредных привычек, говорит доктор Филипп Шнайдер из Virginia Beach.

    В своей практике он заметил ряд ошибок, которые совершаются людьми на пути здорового питания:

    1. Пропущенный завтрак. Недавнее исследование показало, что полные люди, которые получали на завтрак норму белков и углеводов (например, в яичнице, беконе, фруктах, тостах или овсянке) сбросили больше веса, чем люди, пропускающие утреннюю трапезу, также ели меньше на обед и ужин, не ощущая сильного голода.
    2. Мало фруктов. Фрукты необходимо есть два раза в день (например, яблоко, апельсин, половину банана или 10 виноградин).
    3. Много скрытого сахара. Соки, закуски, хлебные продукты содержат много сахара, норма которого должна составлять не более 100 граммов в день.
    4. Скрытые транс-жиры. Любая пища с гидрогенизированным маслом содержит этот нездоровый вид жира, и даже сотая часть грамма данного продукта идет в счет, поскольку уже 2 грамма в день вредны для организма.
    5. Скрытые насыщенные жиры, которые находятся в цельном молоке или жирной свинине, нужно сокращать в рационе.
    6. Экстремальные диеты также вредны. Нужно выбрать один продукт, от которого нужно отказаться за эту неделю, и каждый раз варьировать питание.

    sportzal.com

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