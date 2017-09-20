Наиболее частые ошибки в здоровом питании Опубликовано: Чтобы питаться рационально, нужно устранить несколько вредных привычек, говорит доктор Филипп Шнайдер из Virginia Beach. В своей практике он заметил ряд ошибок, которые совершаются людьми на пути здорового питания: Пропущенный завтрак. Недавнее исследование показало, что полные люди, которые получали на завтрак норму белков и углеводов (например, в яичнице, беконе, фруктах, тостах или овсянке) сбросили больше веса, чем люди, пропускающие утреннюю трапезу, также ели меньше на обед и ужин, не ощущая сильного голода. Мало фруктов. Фрукты необходимо есть два раза в день (например, яблоко, апельсин, половину банана или 10 виноградин). Много скрытого сахара. Соки, закуски, хлебные продукты содержат много сахара, норма которого должна составлять не более 100 граммов в день. Скрытые транс-жиры. Любая пища с гидрогенизированным маслом содержит этот нездоровый вид жира, и даже сотая часть грамма данного продукта идет в счет, поскольку уже 2 грамма в день вредны для организма. Скрытые насыщенные жиры, которые находятся в цельном молоке или жирной свинине, нужно сокращать в рационе. Экстремальные диеты также вредны. Нужно выбрать один продукт, от которого нужно отказаться за эту неделю, и каждый раз варьировать питание. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

