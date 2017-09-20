Уряд збільшив держпідтримку до 50% для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб при будівництві або придбанні житла, - Парцхаладзе Опубликовано: 20 вересня 2017 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову, яка збільшує розмір державної підтримки до 50% для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб при будівництві або придбанні житла. Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

«Сьогодні Уряд на своєму засіданні прийняв важливу постанову, яка збільшує держпідтримку до 50% вартості будівництва або придбання доступного житла учасниками АТО та внутрішньо переміщеними особами. Проект цієї постанови був розроблений за ініціативи Мінрегіону спільно з Держмолодьжитло на виконання Закону №1954-VIII. Вдячний усім членам Уряду за схвалення цього важливого рішення!» - сказав він.

Право на участь у такій програмі мають:

- учасники АТО, які знаходяться на квартирному обліку;

- учасники АТО, які не мають у власності житло або володіють житловою площею не більше 13,65 кв.м;

- внутрішньо переміщені особи, які не мають у власності житла, що знаходиться на підконтрольній території України. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

