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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Операторы энергосистем Украины и Беларуси договорились об аварийной взаимопомощи
    Опубликовано: 2017-09-21 09:45:28

    Госкомпания “Укрэнерго”, занимающаяся диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины, заключила договоры с белорусским “Белэнерго” и республиканским унитарным предприятием электроэнергетики “Объединенное диспетчерское управление” (РУП “ОДУ”) о предоставлении аварийной взаимопомощи в режиме параллельной работы энергосистем Украины и Беларуси, сообщила пресс-служба “Укрэнерго”.

    “По результатам переговоров между “Укрэнерго” и ГПО “Белэнерго” и РУП “ОДУ” заключены договоры о предоставлении аварийной взаимопомощи в режиме параллельной работы энергосистем Украины и Республики Беларусь”, – сказано в сообщении. Согласно сообщению, переговоры состоялись на минувшей неделе в рамках визита белорусской делегации в Киев. Отмечается, что, согласно украинскому законодательству, договоры вступят в силу после их согласования Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

    Также были достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества в коммерческом обмене электроэнергией между энергосистемами стран.

    В январе-августе 2017 года Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 60,9% – до 176,2 миллиона долларов. При этом 55,5% выручки от экспорта приходилось на поставки электроэнергии в Венгрию, около 22% – в Молдову и около 18% – в Польшу.

    Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

    Инф. finance.ua

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