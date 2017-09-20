Увлажняющие кремы сушат кожу

Многие женщины замечали обратный эффект от использования увлажняющих кремов для лица и тела — чем больше вы ими пользуетесь, тем суше становится кожа. Из-за этого зачастую такой крем превращается в незаменимый и обязательный косметический продукт для поддержания необходимого баланса увлажненности кожи. Впервые шведские дерматологи из Университета Упсалы доказали, что из-за увлажняющих кремов даже нормальная кожа может превратиться в очень сухую.

Изучение молекулярных процессов в коже показало, что различия рН-уровня в кремах не играют никакой роли. В течение семи недель специалисты также рассмотрели составы разных масел, но снова не обнаружили разницы между минеральными маслами и растительными для нормального увлажнения и эффективной защиты кожи от внешних повреждений.

Образцы тканей обработанных увлажняющими средствами областей кожи свидетельствовали о том, что при их долгосрочном применении происходит ослабление защитного барьера кожи и изменение в активности определенных генов, участвующих в производстве жиров дермы, наряду с другими функциями. Медики заключили, что долгое использование увлажняющих компонентов не помогает коже, а только вредит ее тканям самостоятельно вырабатывать нужные жиры и может изменить природную структуру кожи.

sportzal.com