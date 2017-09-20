Многие женщины замечали обратный эффект от использования увлажняющих кремов для лица и тела — чем больше вы ими пользуетесь, тем суше становится кожа.
Изучение молекулярных процессов в коже показало, что различия
Образцы тканей обработанных увлажняющими средствами областей кожи свидетельствовали о том, что при их долгосрочном применении происходит ослабление защитного барьера кожи и изменение в активности определенных генов, участвующих в производстве жиров дермы, наряду с другими функциями. Медики заключили, что долгое использование увлажняющих компонентов не помогает коже, а только вредит ее тканям самостоятельно вырабатывать нужные жиры и может изменить природную структуру кожи.