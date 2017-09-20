Диета от Эдиты Пьехи

Диета Эдиты Пьехи проста: она ест все, что хочется, но в меру и пять раз в день по строгому режиму.

Эдита Станиславовна признается: «Я симпатизирую разгрузочным дням — яблочным, кефирным. Сейчас время для арбузов — на разгрузочный день беру 2,7 килограмма мякоти и делю на пять частей».

Певица, рациональная от природы (как она сама считает), очень рано поняла, что «человек есть то, что он ест». Каша на воде (чаще всего это геркулес), паровые овощи, рыба и, конечно, фрукты — вот то, что не одно десятилетие составляет основу ее меню. Пьеха считает, что острая пряная пища может угробить не одного человека. Мясо российская дива совсем не употребляет, а вот рыбу любит безумно. Кроме того, последние 20 лет на ее столе почти каждый день морская капуста. И соки. Самый любимый и, по мнению Пьехи, самый полезный сок — грейпфрутовый, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Не таким вкусным, но зато живительным и придающим силу Эдита Станиславовна считает сок из моркови и свеклы с зеленью — в пропорциях 3:1:1. Свекольный сок вообще очень целебен, но пить его в чистом виде вредно. С 70-х годов Пьеха не употребляет сахара, а любимый кофе пьет «с лимончиком и медом». Вообще ест понемногу, называя это дробным питанием, после шести вечера не ест.

К тому же, Эдита Станиславовна обращает внимание на то, что преждевременное старение начинается от неуважения к себе. «Бытовая усталость провоцирует депрессию, — говорит Пьеха. — Поэтому несмотря ни на что выкраивайте для себя хоть немного времени — сходить в бассейн или на прогулку».

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