Полезные сладости

Сладкоежкам приходится несладко: с раннего детства в конфетах им отказывают родители («Зубы испортятся!»), в сознательном возрасте они отказываются сами («Л как же фигура?»). Не стоит лишать себя удовольствия! В кондитерском отделе супермаркета тоже можно отыскать вкусности, которые одобрят диетологи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Горький шоколад

Несомненно, он — король кондитерской империи. С тех пор, как люди поняли, что делать с какао-бобами, оды шоколаду не умолкают, И правильно: настроение улучшает — раз, силы восстанавливает — два, чувственность и сексуальность повышает — три. Но и это не все: горькое лакомство насыщено антиоксидантами (больше, чем зеленый чай и красное вино), которые заботятся о сердце и сосудах. Более того, самый маленький ломтик черной сладости отлично насыщает, поэтому поможет приблизить фигуру к эталонным параметрам. Все сказанное относится лишь к классическому варианту шоколада с содержанием какао не менее 72%, без начинок и добавок. Кроме антиоксидантов в нем немало калорий, поэтому принимать вкусное лекарство нужно в гомеопатических дозах — не больше 20-30 г в день.

Зефир

Сладкий, нежный, воздушный — как пирожные. На этом сравнения заканчиваются не в пользу последних: в зефире в два раза меньше калорий (в 100 г — 280 ккал), а вместо вредных промышленных жиров — полезный натуральный пектин. Он освобождает организм от токсинов и солей тяжелых металлов, снижает уровень холестерина и хорошо действует па желудок. Кроме того, в зефире немало белка, фосфора, цинка и железа — совсем неплохо как для десерта. Правда, простые углеводы во вкусном воздушном чуде никто не отменял, равно как и их способность превращаться в лишние сантиметры на талии. Увы, даже такой полезной сладостью злоупотреблять не стоит.

Вагаси

Экзотическое название полностью оправдывает сущность лакомства: эти миниатюрные сладости — изящный ответ Востока западному подходу к кондитерскому искусству. Японские пирожные, изготовленные исключительно из натуральных компонентов (рисовой муки, бобовой пасты, пудры зеленого чая, желирующих экстрактов водорослей), практически не содержат сахара, отличаются мини-размерами порций и невероятной красотой. Услада для глаз, радость для желудка и безопасность для фигуры! Единственный недостаток — съедобные шедевры можно попробовать лишь в японских ресторанах.

Мармелад

Лимонно-апельсиновые дольки — сладкая ностальгия по детству. Есть повод в пего вернуться: мармелад свободен от жира, но насыщен вышеописанным пектином и поэтому очень полезен. Приятную плотность он приобретает за счет желатина, заботящегося о красоте и здоровье кожи и волос. Чтобы лакомиться с пользой, ищите в списке ингредиентов натуральные желатин и пектин — в эпоху технического прогресса их часто заменяют абсолютно бесполезными химическими аналогами.

Домашнее мороженое

Именно домашнее — в нем нет красителей, консервантов и длинного списка разнообразных «Е», продлевающих холодному лакомству жизнь, но отравляющих ее нам. А вот приготовленное дома (или в ресторане) мороженое — по-настоящему полезный продукт! В первую очередь — для настроения: прохладная сладость дружна с гормоном радости серотонином. Кроме того, мороженое, приготовленное из молока, обладает всеми качествами этого продукта и поставляет организму кальций, фосфор, белок и аминокислоты. Шарик нежирного ледяного десерта — отличная альтернатива ферментам в таблетках: он осадит сытный обед и избавит от чувства тяжести в желудке. Определить натуральность мороженого легко — чем быстрее оно тает, тем меньше в нем «химии».

Желе

За необычайную лояльность к желудку и печени этому дессерту нашлось место даже в лечебных диетах. Этот продукт — близкий родственник мармелада, такой же красочный и полезный (благодаря все тому же желатину), а соки и свежие фрукты, из которых его готовят, угощают организм витаминами. Кроме того, это одно из самых низкокалорийных лакомств: в одной порции желе — около 100 ккал и совсем нет жира. Это ли не повод заменить эклеры и «наполеон» желе?

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