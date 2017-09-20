Воспаление придатков матки Опубликовано: У этого заболевания много названий: воспаление придатков матки, воспаление фаллопиевых труб, сальпингоофорит, аднексит. Но как бы оно ни называлось, это одно из самых распространенных и самых опасных заболеваний у женщин. Его опасность таится в том, что оно иногда протекает скрыто – не наблюдаются характерные симптомы, но при этом очень высок риск развития бесплодия. Иными словами, женщина чувствует себя хорошо, ее не беспокоят странные выделения и боли, а в это время в ее организме происходят воспалительные процессы, итогом которых становится невозможность зачать ребенка. Согласно медицинским исследованиям, бесплодие на фоне воспаления придатков развивается у каждой пятой представительницы слабого пола.







Несмотря на то, что это заболевание известно давно, врачи до сих пор спорят, что именно служит причиной его развития. Одни специалисты утверждают, что воспаление происходит из-за микробов, которые попадают в полость матки, другие настаивают на «виновности» микробов, передающихся половым путем. В любом случае, какие бы микроорганизмы ни вызывали эту болезнь, картина ее возникновения изучена достаточно хорошо.







У здоровой женщины полость матки и придатки стерильны, то есть не обладают своей микрофлорой. Например, влагалище имеет свою микрофлору, которая уничтожает чужеродные бактерии и таким образом защищает организм от болезней. Но когда эти коварные чужеродные микробы, преодолев сопротивление микроорганизмов влагалища, все-таки попадают в матку, в маточные трубы и яичники, они вызывают воспалительные процессы. А для того, чтобы «помочь» им проникнуть в полость матки, нужно не так уж много – несоблюдение личной гигиены, беспорядочная половая жизнь, ослабленный иммунитет, нарушение естественной микрофлоры влагалища. Особняком тут стоят вредные микроорганизмы, передаваемые половым путем: хламидии, уреаплазмы, гонококки, трихомонады, микоплазмы и многие другие. Если во время полового акта эти «враждебные» бактерии попадают во влагалище, они тут же устремляются в полость матки, там условия для их развития наиболее благоприятны. Особенность микроорганизмов, передаваемых половым путем, заключена в том, что они чрезвычайно выносливы, живучи и хорошо сопротивляются агрессии иммунной системы человека. Для их уничтожения требуется серьезное и долгое лечение, причем обоих партнеров.







Даже если женщина соблюдает личную гигиену, регулярно проверяется у гинеколога и уверена в своем половом партнере, есть некоторые факторы, способствующие возникновению воспаления придатков: переохлаждение, длительные нервные нагрузки, половые акты во время менструаций, хирургические операции внутри полости матки, неправильное использование внутриматочных средств контрацепции, воспалительные или хронические заболевания мочеполовой системы. Все эти причины могут существенно повысить риск развития воспаления придатков матки.



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