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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Каковы строение и функции маточных труб
    Опубликовано: 2017-09-20 15:04:29

    Маточные трубы (яйцеводы, фаллопиевы трубы) расположены по обе стороны дна матки. Представляют собой две мышечные трубки длиной 10— 12 см, выстланные внутри складчатой слизистой оболочкой. Каждая из маточных труб открывается в брюшную полость в области яичника.

    Брюшной конец трубы расширен и имеет вид воронки, снабженной бахромками. Бахромки подхватывают созревшую яйцеклетку (которая вышла в брюшную полость из яичника) и транспортируют ее в трубу. Вследствие сокращений мышечного аппарата маточной трубы яйцеклетка продвигается к полости матки. Возбудимость мышц трубы, как и характер их сокращений, находятся в прямой зависимости от фаз менструального цикла.

    Маточные трубы при нормальных условиях являются местом, где сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. Внутри труба покрыта мелкими ресничками, движение которых наряду с сокращением мышц стенок ускоряет продвижение яйцеклетки в матку

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