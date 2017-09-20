Маточные трубы (яйцеводы, фаллопиевы трубы) расположены по обе стороны дна матки. Представляют собой две мышечные трубки длиной 10— 12 см, выстланные внутри складчатой слизистой оболочкой. Каждая из маточных труб открывается в брюшную полость в области яичника.
Брюшной конец трубы расширен и имеет вид воронки, снабженной бахромками. Бахромки подхватывают созревшую яйцеклетку (которая вышла в брюшную полость из яичника) и транспортируют ее в трубу. Вследствие сокращений мышечного аппарата маточной трубы яйцеклетка продвигается к полости матки. Возбудимость мышц трубы, как и характер их сокращений, находятся в прямой зависимости от фаз менструального цикла.
Маточные трубы при нормальных условиях являются местом, где сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. Внутри труба покрыта мелкими ресничками, движение которых наряду с сокращением мышц стенок ускоряет продвижение яйцеклетки в матку