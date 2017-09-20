Каковы строение и функции маточных труб

Маточные трубы (яйцеводы, фаллопиевы трубы) расположены по обе стороны дна матки. Представляют собой две мышечные трубки длиной 10— 12 см, выстланные внутри складчатой слизистой оболочкой. Каждая из маточных труб открывается в брюшную полость в области яичника.

Брюшной конец трубы расширен и имеет вид воронки, снабженной бахромками. Бахромки подхватывают созревшую яйцеклетку (которая вышла в брюшную полость из яичника) и транспортируют ее в трубу. Вследствие сокращений мышечного аппарата маточной трубы яйцеклетка продвигается к полости матки. Возбудимость мышц трубы, как и характер их сокращений, находятся в прямой зависимости от фаз менструального цикла.

Маточные трубы при нормальных условиях являются местом, где сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. Внутри труба покрыта мелкими ресничками, движение которых наряду с сокращением мышц стенок ускоряет продвижение яйцеклетки в матку

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