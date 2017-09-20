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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • За три месяца в ЕС без виз въехали 236 тыс украинцев, отказали 61
    Опубликовано: 2017-09-20 14:30:17

    Летом этого года украинцы совершили поездок в страны Евросоюза на 10% больше, чем летом 2016 года.

    За три месяца действия безвизового режима въезда в ЕС, по состоянию на 11 сентября 2017 года, им воспользовались почти 236 тысяч граждан Украины, отказ во въезде без виз получил лишь 61 человек. Об этом сообщили в представительстве Евросоюза в Украине.

    В диппредставительстве приводят данные Госпогранслужбы, согласно которым за три месяца действия безвизового режима страны ЕС посетили 5 799 360 украинцев. Из них 1 413 178 граждан въехали по биометрическим паспортам, в том числе 235 795 украинцев - без виз.

    "Согласно этим же данным, количество поездок, совершенных украинцами в страны ЕС за три летних месяца 2017 года, выросло на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года", - говорится в сообщении.

    За время действия безвизового режима лишь 61 гражданину отказали во въезде в Евросоюз, то есть 0,026% от общего количества въезжавших без виз.

    "Основными причинами отказа во въезде были превышение сроков пребывания в ЕС во время предыдущих поездок и отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в странах ЕС", - отметили в посольстве.

    11 июня 2017 года официально заработал режим безвизового въезда для украинцев в страны ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также в четыре шенгенских государства - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

    17 июля 2017 года полиграфкомбинат Украина заключил соглашение с нидерландской компанией IAI industrial systems B.V. о закупке дополнительного оборудования по выпуску биометрических загранпаспортов.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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