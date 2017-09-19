Что такое эффективный фитнес

Хотя развитие фитнеса и является немалым благом, но развитие фитнеса со специфическими целями, позволяющими людям эффективно самореализоваться, — благо несравненно большее, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Эффективный фитнес — составная часть ВМТ (вейдеровского метода треугольника (WTM — Weider Triangle Method). Эффективный фитнес — новый подход к занятиям фитнесом. При таком подходе вы осознаете всю многранность подходов к фитнесу, и, чтобы достигнуть эффективной самореализации в нем, вам нужно учитывать свои физические, интеллектуальные и биохимические особенности. Подобно космонавту, который выходит в открытый космос только после ряда контрольных испытаний, вам нужно пройти свою собственную, научно обоснованную систему испытаний, чтобы, занимаясь фитнесом, успешно преследовать личные цели. Вот что в общих чертах можно сказать о развитии вашей личной фитнес-натренированности, необходимой для успешной самореализации, о постановке целей и о следовании программе тренинга и питания ради их достижения, а также беспристрастный и всесторонний анализ целей, необходимый для достижения полновесного результата.

Таблица контрольных тестов, которая будет опубликована немного позднее, подтолкнет вас к осмыслению различных компонентов эффективного фитнеса. Если вы намерены следовать программе и добиться результатов, то решающим моментом на пути к успеху является внимательность, с которой вы рассмотрите такие факторы, как ваши физические, интеллектуальные и биохимические особенности (например, уровень холестерина в крови). Мы неоднократно сталкивались с людьми, которые всю неделю напролет тренировались с отягощением, употребляли исключительно здоровую пищу только затем, чтобы по-свински обожраться на выходных, наесться от пуза всякой всячины. Но есть и люди, которые уже почувствовали спасительную силу фитнеса и тренируются каждый божий день. Но нищенские крохи — это все, что они позволяют себе за столом. Однако одних упражнений недостаточно, так как эффективный фитнес всегда начинается с хорошего питания.

Если вы не вполне определили ваши цели в фитнесе, как же вы добьетесь хоть какого-нибудь прогресса? Например, если вы неэффективно используете время на тренировках, то не смешно ли пытаться победить на состязаниях в беге? Если ваша цель — развить силу, чтобы стать великим теннисистом, то, очевидно, ваши программы должны быть куда более интенсивными, чем у тех, кто всего лишь хочет быть несколько быстрее на корте, во время еженедельных освежающих игр в баскетбол или лучше выглядеть в зеркале. Впрочем, никому бы не повредили занятия спортом, они бы даже помогли вам успешнее самореализоваться. Итак, решающее значение в философии эффективного фитнеса Вейдеров имеет осознанность целей, поставленных вами в эффективном фитнесе, и знание того, как лучше их достигнуть.

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