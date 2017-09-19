Формирование мускулатуры, развитие силы и аэробные упражнения

Что обозначают все эти термины? Тренеры и другие специалисты в области фитнеса используют широкий ряд весьма близких терминов, которые обозначают практически одно и то же — процесс формирования тела, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Всем им мы предпочли термин «бодибилдинг», потому что только он включает в себя широкий спектр понятий, адекватно описывающих процесс тренировок, необходимых для формирования (построения) тела. Услышав слово «бодибилдинг», в вашем воображении невольно всплывает образ мужчины или женщины, чья мускулатура достигла чрезвычайных размеров. В этом смысле термин «бодибилдинг» применим к спорту и непосредственно связан с соревнованиями. Но вовсе не просто добиться подобного телосложения. На это уйдут годы и годы ежедневных упражнений с отягощениями, и все это ради массивных мышц. Не думайте, что в ком-то просто заговорили счастливые гены.

Однако бодибилдинг — это еще и такой способ тренировок, который способствует формированию правильных пропорций, гибкости и пластичности тела. Эти люди выполняли упражнения с отягощениями, правильно питались, в целом вели здоровый образ жизни. Итак, всем разновидностям бодибилдинга присущи упражнения с отягощениями (поднимание тяжестей, упражнения с сопротивлением и тому подобное). Если вы прочтете теперь наш сайт глазами атлета, то вам непременно захочется развить собственную силу. Помните, чтобы добиться этого, вам нужно и в целом усовершенствовать вашу общеатлетическую подготовку. Однако если вы посещаете этот сайт как любитель и, прибегнув к помощи фитнеса, стремитесь достигнуть каких-либо личных целей, например улучшить свое телосложение, — то нет никакой гарантии, что силовые упражнения пойдут вам на пользу. Ну а если вы все еще размышляете, не накачать ли вам столь же массивные мышцы, как вы видели у бодибилдеров-профессионалов, — поверьте нам: вы не добьетесь подобного результата, пока не будете стремиться к нему всеми силами души, пока не посвятите почти все ваше время вашей мечте.

Если ваше тело еще не натренировано, оно не способно пока с пользой усвоить пищу, которую вы едите, добыть из нее энергию и построить мышцы. Ненатренированное тело мастерски приспособлено к лени и наращиванию жира. Но стоит вам приступить к занятиям по формированию мускулатуры, ваше тело отреагирует на это повышением уровня выработки клеток, необходимых для синтеза вещества, разрушающего и перерабатывающего жировые отложения организма, да и вновь поглощаемая пища будет усваиваться с большей пользой и энергоотдачей. Ваши мышцы увеличиваются в размерах, сердечно-сосудистая система становится более совершенной и разветвленной, увеличивается число капилляров, происходит масса других положительных изменений — теперь ваше тело подготовлено к выполнению новых стимулирующих упражнений, с которыми вам еще не приходилось сталкиваться в жизни. Ваше тело действительно преображается: изнеженное, мягкое, страдающее от излишков жира и ненатренированное, оно превращается в могущественную и крепкую машину, легко сжигающую жир, имеющую правильные, хорошо отточенные формы. Это прекрасное тело поможет вам самореализоваться и достигнуть успеха сейчас и в будущем.

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