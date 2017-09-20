Бюстгальтер: «плюсы» и «минусы» Опубликовано: Миновало то время, когда женщина считала непристойным появиться без бюстгальтера даже перед домашними, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. Сегодня надеть платье на голое тело и отправиться на романтическое свидание считается последним писком моды. Словно в оправдание подобной смелости все чаще слышатся разговоры о том, что ношение этого предмета белья вообще вредно для здоровья – дескать, ежедневное «заключение» груди в бюстгальтер повышает риск заболевания раком. Так ли это?







Ответить на этот вопрос однозначно трудно, поскольку прямой связи между раком молочной железы и ношением бюстгальтера не установлено. Медики сходятся лишь на том, что негативное воздействие на «самочувствие» женской груди оказывает только ношение слишком тесного и неудобного белья. Сдавливание молочных желез тесными бюстгальтерами приводит к нарушению функций лимфатических сосудов, из-за чего нарушаются обменные процессы в тканях. Однако и это пока еще не было доказано, поэтому приписывать развитие раковых клеток воздействию именно неудобного нижнего белья нельзя. В конце концов, по статистике, рак молочных желез гораздо чаще встречается, например, у курящих женщин и у женщин так называемой «группы риска», чем у тех, кто носит неудобные бюстгальтеры.







Для того чтобы свести к минимуму и риск возникновения опухоли, и собственное беспокойство, достаточно подбирать «правильные» бюстгальтеры: точно по размеру груди и из натуральных тканей, поскольку только в этом случае белье будет сидеть удобно, не противореча особенностям строения женского тела. Такие бюстгальтеры маммологи называют физиологичными.







Особенно внимательно следует подходить к ношению белья с «косточками». Если бюстгальтер подобран по размеру неправильно, эти детали врезаются в плоть, оставляя красные следы, и оказывают давление на основание молочных желез. Это значительно повышает риск возникновения различных заболеваний груди, особенно если у женщины имеется предрасположенность к ним. Поэтому, выбирая бюстгальтер, следует помнить маленькую хитрость: нормальным размером считается тот, который позволяет свободно просунуть два пальца под бретельки и основание белья, под «косточками» и по боковым сторонам. Бюстгальтер ни в коем случае не должен оставлять на теле красных следов и вмятин.



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