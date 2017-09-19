Мумие: в чем польза Опубликовано: Одним из популярных средств народной медицины является мумие, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net





Мумие — это смесь веществ природного происхождения. Природа происхождения мумие до конца не изучена. Существует мнение, что мумие образуется в результате разложения микроорганизмами нефтяных пород. Есть данные, указывающие на растительные происхождения (сок тутовника и арчи). По мнению ряда исследователей, мумие — продукт животного происхождения, образовавшийся из пчелиного меда и воска. Мумие обладает способностью угнетать рост и развитие возбудителей заболеваний, является мощным биостимулятором, а также корригирует иммунную систему. Мумие применяют как внутрь, так и местно.







При сальпингоофоритах и эндометритах мумие применяют по 0,2 г на ночь под язык, на курс 6—24 г. После каждых 10 дней приема рекомендуется сделать 3-дневный перерыв. Местно мумие применяют в виде тампонов, смоченных 4%-ным раствором мумие. Лечение проводится до и после менструального цикла. Курс лечения — 2—3 недели, после чего через 10 дней курс при необходимости повторяют. health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

