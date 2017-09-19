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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мумие: в чем польза
    Опубликовано: 2017-09-19 21:24:08

    Одним из популярных средств народной медицины является мумие, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Мумие — это смесь веществ природного происхождения. Природа происхождения мумие до конца не изучена. Существует мнение, что мумие образуется в результате разложения микроорганизмами нефтяных пород. Есть данные, указывающие на растительные происхождения (сок тутовника и арчи). По мнению ряда исследователей, мумие — продукт животного происхождения, образовавшийся из пчелиного меда и воска. Мумие обладает способностью угнетать рост и развитие возбудителей заболеваний, является мощным биостимулятором, а также корригирует иммунную систему. Мумие применяют как внутрь, так и местно.



    При сальпингоофоритах и эндометритах мумие применяют по 0,2 г на ночь под язык, на курс 6—24 г. После каждых 10 дней приема рекомендуется сделать 3-дневный перерыв. Местно мумие применяют в виде тампонов, смоченных 4%-ным раствором мумие. Лечение проводится до и после менструального цикла. Курс лечения — 2—3 недели, после чего через 10 дней курс при необходимости повторяют.

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