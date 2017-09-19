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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кандидоз: что важно знать
    Опубликовано: 2017-09-19 20:24:44

    Лечение больных кандидозом гениталий осуществляют противогрибковыми антибиотиками и синтетическими препаратами: амфотерицин В — внутривенно капельно 50 тыс.

    ЕД в 500 мл 5%-ного раствора глюкозы — ежедневно, курс — 4—8 недель (с перерывами), общая доза — 1,5 — 2 млн ЕД; амфоглюкамин (в таблетках) — по 200 тыс. ЕД 2 раза в сутки в течение 10—14 дней; микогептин — внутрь по 200—250 тыс. ЕД 2 раза в сутки, в течение 10—14 дней; нистатин — внутрь по 500 тыс. ЕД до 1 млн ЕД, в сутки до 6—8 млн ЕД, курс — 14 дней; леворин — внутрь по 400 тыс. ЕД 2—3 раза в день в течение 10—12 дней.



    Местно применяют вагинальные свечи клотримазола, полижинакса, пимафуцина, вагинальные таблетки тержинана, клион-Д, крем вагинальный батрафена. С профилактической целью используют низорал в дозе 200 мг в сутки длительно (2—5 месяцев).



    Из немедикаментозной терапии необходимо проводить физиолечение (ультразвук, диатермия, СВЧ, УВЧ, микроволны), бальнеотерапию, ЛФК, санаторно-курортное лечение.


     
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