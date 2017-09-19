Менструальный цикл: что важно знать Опубликовано: Менструальный цикл (лат.menstruus - месячный, ежемесячный), закономерные циклические изменения в организме женщины, повторяющиеся через определённые промежутки времени и внешне проявляющиеся менструацией.



Изменения, связанные с менструальным циклом, отражают процессы осуществления репродуктивной функции: созревание яйцеклетки, её оплодотворение и внедрение зародыша в слизистую оболочку матки.



Начинается менструальная функция в периоде полового созревания и продолжается до 45-55 лет. Регулярный цикл устанавливается сразу после менархе или в течение последующих 1,5-2 лет. Продолжительность его исчисляется от первого дня наступившей менструации до первого дня следующей менструации и характеризуется довольно широким диапазоном индивидуальных физиологических колебаний (от 21 до 35 дней, обычно 28).







Вся система регуляции менструального цикла построена по иерархическому принципу (нижележащие структуры регулируются вышележащими, которые в свою очередь реагируют на изменения в нижележащих уровнях) и состоит из пяти уровней. При этом сигналы, поступающие от нижележащих структур, корректируют деятельность вышележащих.



К первому уровню относятся так называемые органы-мишени, то есть органы, которые являются конечной точкой приложения половых гормонов, вырабатываемых яичниками. К ним относятся как органы женской репродуктивной системы (матка, маточные трубы, влагалище), так и другие органы (молочные железы, кожные покровы, кости, жировая ткань).



Интересно, что в головном мозге также обнаружены рецепторы к половым гормонам, что по-видимому может объяснять циклические колебания психики женщины в течение менструального цикла. Ко второму уровню относятся яичники, которые отвечают за созревание яйцеклетки и синтез женских половых гормонов. В начале каждого менструального цикла в яичнике начинается процесс созревания фолликула, в котором находиться яйцеклетка. Этот фолликул принято называть доминантным, от слова доминировать - превосходить в чем-либо. До сих пор не известно, почему из огромного числа яйцеклеток, находящихся в яичнике начинает свое развитие фолликул именно с этой яйцеклеткой. В процессе созревания фолликула, яичник выделяет в кровяное русло женские половые гормоны - эстрогены и прогестерон. В первой половине менструального цикла (фолликулиновой фазе) концентрация эстрогенов в крови постепенно увеличивается и достигает своего максимума к моменту овуляции - выхода яйцеклетки из фолликула. При этом происходит разрыв стенки доминантного фолликула, что иногда может приводить к возникновению болей и кровотечения из капилляров. Из доминантного фолликула формируется желтое тело - начинается вторая половина менструального цикла (лютеиновая фаза), название которого связана с накоплением в его клетках особого пигмента желтого цвета. Желтое тело выделяет в кровяное русло несколько половых гормонов, но самый важный из них - прогестерон, который является вторым женским половым гормоном. Концентрация прогестерона во второй половине менструального цикла значительно возрастает. Этот гормон, наряду с другими гормонами, отвечает за правильное развитие беременности. Если она наступила, то желтое тело становиться желтым телом беременности и продолжает функционировать. Если же беременность не наступила, то необходимости в дальнейшем функционировании желтого тела нет и оно подвергается обратному развитию (регрессу). К третьему уровню относят гипофиз (точнее его переднюю долю - аденогипофиз) - специальную железу внутренней секреции, если так можно выразиться, "начальника" всех других желез внутренней секреции. Гипофиз располагается у основания головного мозга и продуцирует ряд важнейших гормонов, среди которых два, непосредственно регулируют работу яичников - это фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеонизирующий гормон (ЛГ). По другому, эти два гормона называются еще гонадотропинами, учитывая их действие на яичники (гонады). Основная роль ФСГ в организме женщины - стимуляция роста доминантного фолликула в яичнике, а также совместно с ЛГ - овуляция доминантного фолликула. Роль ЛГ заключается в стимуляции синтеза прогестерона в клетках желтого тела.



Гипофиз выделяет еще один важный для женщины гормон - пролактин (ПРЛ), который оказывает регулирующее действие на функцию молочных желез.Над гипофизом в прямом и переносном смысле находится гипоталамус - структура головного мозга, регулирующая функционирование гипофиза. Гипоталамус относиться к четвертому уровню регуляции менструального цикла и состоит из скопления нервных клеток, часть которых продуцирует специальные гормоны (релизинг-гормоны), один из которых, так называемый релизинг-гормон ЛГ (РГ ЛГ), оказывает прямое действие на синтез гонадотропинов в гипофизе. Особенностью выделения этого гормона, является его четкая ритмичность. Он выделяется в пульсирующем режиме, образуя своеобразные "биологические часы", что обуславливает цикличность всех процессов в организме женщины.

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