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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • НБУ ужесточил требования к банкам по доверительному управлению
    Опубликовано: 2017-09-20 09:45:41

    Национальный банк ужесточил требования к деятельности банков, являющихся управляющими фондов финансирования строительства (ФФС) и осуществляют операции по доверительному управлению.

    Регулятор пересмотрел подход к определению специализированных банков доверительного управления.

    “Банк приобретает статус специализированного банка, если объем операций по договорам доверительного управления составляет 50 и более процентов совокупных активов банка”, – отметили в НБУ.

    Кроме того, Нацбанк ввел нормы, соблюдение которых усилит контроль банков-управляющих фондов финансирования строительства за целевым использованием средств таких фондов. Эти нормы устанавливают требования к внутренним процедурам банков. В частности, банк, являющийся управляющим ФФС, обязан иметь внутрибанковское положение, в котором будут указаны процедуры контроля за:

    - наличием документов, необходимых для открытия финансирования объектов строительства, в которых будет информация о личности застройщика, его права пользования земельным участком, права на выполнение строительных работ, лицензии подрядной организации;

    - целевым использованием застройщиками средств ФФС;

    - соблюдением сроков и объемов выполнения строительных работ;

    - соблюдением сметы (бюджета) финансирование объекта строительства;

    - соответствием технических характеристик объекта строительства и объектов инвестирования;

    - принятием застройщиком мероприятий по устранению выявленных недостатков.

    Внутрибанковское положение также должно содержать форматы отчетов от застройщика, объем и уровень детализации которых обеспечит надлежащее выполнение банком, который является управителем ФФС, обязанностей по контролю за целевым использованием застройщиками средств фондов. А также должны быть квалификационные требования к персоналу, который осуществляет контроль за целевым использованием застройщиками средств ФФС.

    Новые требования предусматривают проведение каждые полгода аудиторских проверок и представления в НБУ аудиторских выводов относительно целевого использования средств фондов финансирования строительства.

    Инф. finance.ua

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