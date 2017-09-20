НБУ ужесточил требования к банкам по доверительному управлению

Национальный банк ужесточил требования к деятельности банков, являющихся управляющими фондов финансирования строительства (ФФС) и осуществляют операции по доверительному управлению.

Регулятор пересмотрел подход к определению специализированных банков доверительного управления.

“Банк приобретает статус специализированного банка, если объем операций по договорам доверительного управления составляет 50 и более процентов совокупных активов банка”, – отметили в НБУ.

Кроме того, Нацбанк ввел нормы, соблюдение которых усилит контроль банков-управляющих фондов финансирования строительства за целевым использованием средств таких фондов. Эти нормы устанавливают требования к внутренним процедурам банков. В частности, банк, являющийся управляющим ФФС, обязан иметь внутрибанковское положение, в котором будут указаны процедуры контроля за:

- наличием документов, необходимых для открытия финансирования объектов строительства, в которых будет информация о личности застройщика, его права пользования земельным участком, права на выполнение строительных работ, лицензии подрядной организации;

- целевым использованием застройщиками средств ФФС;

- соблюдением сроков и объемов выполнения строительных работ;

- соблюдением сметы (бюджета) финансирование объекта строительства;

- соответствием технических характеристик объекта строительства и объектов инвестирования;

- принятием застройщиком мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Внутрибанковское положение также должно содержать форматы отчетов от застройщика, объем и уровень детализации которых обеспечит надлежащее выполнение банком, который является управителем ФФС, обязанностей по контролю за целевым использованием застройщиками средств фондов. А также должны быть квалификационные требования к персоналу, который осуществляет контроль за целевым использованием застройщиками средств ФФС.

Новые требования предусматривают проведение каждые полгода аудиторских проверок и представления в НБУ аудиторских выводов относительно целевого использования средств фондов финансирования строительства.

Инф. finance.ua