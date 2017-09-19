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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лечимся в «Мед Сити»
    Опубликовано: 2017-09-19 12:12:01

    Как выбрать хорошую и многопрофильную клинику

    Последние годы врачи всё чаще в своей практике сталкиваются с такими патологиями как различные новообразования – родинки, папилломы, бородавки  и пр. О том, как решает подобные проблемы современная медицина читатели могут узнать на странице http://medcity.ua/services/dermatologiya/lazernoe-udalenie-novoobrazovaniy-borodavok-papillom-rodinok-mozoley/, сайта популярной киевской частной клиники «Мед Сити».

    Варианты избавления от новообразований в «Мед Сити»

    В учреждении для удаления различных образований на коже, не только портящих внешний вид, но и угрожающих здоровью пациента, используется новейшая технология, подразумевающая применение специального лазера.

     Помимо лазерной хирургии врачи клиники в борьбе с новообразованиями используют хирургию традиционную, криодеструкцию (воздействие холодом), электркоагуляцию (уничтожении образования электротоком), радиоволновую хирургию. Независимо от применённого метода лечение проходит безопасно и без боли. Подобный подход вообще характерен для этого медицинского учреждения.

    Острые проблемы – деликатное лечение

    Еще одно весьма востребованное пациентами направление деятельности клиники это проктология. Данная тема освещена на странице http://medcity.ua/services/proktologiya/. Редко, когда пациенты отправляются на приём к этому специалисту с охотой. Обычно это следствие стеснительности, хотя в отношении медиков это неразумно, да и во многих медицинских учреждениях осмотр проктолога вызывает негативные, а часто и болезненные ощущения. В данной клинике в отношении пациентов вообще проявляется повышенная деликатность, а в кабинете проктолога подобный подход является главным правилом. А современный инструментарий, имеющийся в клинике, позволяет избегать неприятных ощущений, сводя их к возможному минимуму.

    Список услуг

    Однако только двумя направлениями работа учреждения не исчерпывается. «Мед Сити» – клиника многопрофильная, здесь оказываются услуги в таких отраслях:

    • гинекология;
    • урология;
    • флебология;
    • пластическая хирургия;
    • амбулаторная хирургия;
    • дерматология;
    • косметология;
    • трихология.

    Активно используются такие методики как УЗИ и лабораторная диагностика.

    Клиника имеет аккредитацию МОЗ высшего уровня, оснащена новейшей диагностической и лечебной аппаратурой, на которой работают врачи высшей квалификации. В учреждении действует эффективная программа лояльности и разветвлённая система скидок, регулярно проводятся многочисленные акции. Конфиденциальность всей полученной в ходе обследования и лечения информации гарантируется.

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