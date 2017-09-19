Промисловці зустрілись з головою уряду Білорусі

В рамках ХІ-1 Асамблеї Міжнародного конгресу промисловців та підприємців (МКПП) відбулася зустріч керівників національних ділових союзів з Головою Ради Міністрів Республіки Білорусь Андрієм Кобяковим. Участь в ній взяв президент УСПП, член Ради МКПП Анатолій Кінах.

«За шість місяців обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з Білоруссю склав 2,1 млрд. дол. США, в той час як нещодавно він був в чотири рази більше. Однак можливості двосторонньої економічної співпраці по-старому дуже великі, вони потребують лише зусиль як на державному рівні, так і на рівні промисловців і підприємців. Саме про це йшла розмова з прем’єр-міністром дружньої країни. Ми обговорили проблеми багатосторонньої співпраці в сферах транспортної інфраструктури, нафтопереробки, сільськогосподарського та транспортного машинобудування тощо», – наголосив Анатолій Кінах.

За його словами, найбільш представників МКПП цікавив досвід чисельних індустріальних парків Білорусі, які успішно розвиваються і приносять значні доходи в державний бюджет.

Сторони висловили необхідність розробки та реалізації стратегії подальшого розвитку співпраці ділових кіл держав, представлених в МКПП. У ній пропонується врахувати всю сукупність зовнішніх і внутрішніх факторів, з якими стикається не тільки МКПП, але і весь світовий бізнес, максимально скоординувавши їх з цілями, прийнятими світовими лідерами на саміті Організації Об'єднаних Націй два роки тому.

Окрему увагу сторони приділили розвитку прямих контактів між країнами, в тому числі – між Українським союзом промисловців і підприємців та Білоруською науково-промисловою асоціацією, Республіканською асоціацією підприємств промисловості «БелАПП», які останнім часом успішно розвиваються. Саме завдяки такої співпраці ділові кола двох країн отримують інформацію про нові економічні та інвестиційні проекти та програми ближнього зарубіжжя, знаходять партнерів з зовнішньої торгівлі та кооперації тощо.

Була дана висока оцінка нещодавньому офіційному візиту до України Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка, під час якого підтверджена важливість сучасного торгового та інвестиційного міжнародного співробітництва на основі розвинутого діалогу бізнесу і влади, сучасних міжнародних стандартів.

