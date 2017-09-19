  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На конференции МАГАТЭ в Вене обсудили вопросы безопасности и соблюдения международных соглашений в области информирования общественности
    Опубликовано: 2017-09-19 08:50:37

    18 сентября 2017 года в Вене в рамках 61-й Генконференции МАГАТЭ состоялся Круглый стол Международного Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности на тему: «Роль ветеранских организаций-членов международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности в повышении уровня безопасности при обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ)». В Круглом столе приняли участие члены ветеранских общественных организаций МСВАЭП из Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Литвы, России, Украины, Финляндии, Чехии и Словакии.

    В ходе круглого стола ветераны из Европы и Центральной Азии обсудили необходимость повышения безопасности как основного условия развития атомной энергетики и промышленности. Особое внимание участники круглого стола обратили на то, что проектирование и строительство объектов атомной отрасли должно проходить в строгом соответствии с Международной Конвенцией ЭСПО.

    В своем вступительном слове Председатель МСОО МСВАЭП Павел Ипатов отметил, что «безопасность играет куда более важную роль, чем любые экономические и политические обстоятельства. Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности объединил профессионалов высокого уровня, которые несут ответственность за будущее атомной энергетики». Он также обратил внимание ветеранов, что «вся история эксплуатации реакторов ВВЭР подтверждает их надежность и безопасность – это более 1500 лет безаварийной работы. Важно отметить, что единственный в мире реактор поколения 3+ (ВВЭР-1200) работает на Нововоронежской АЭС. Он соответствует всем «постфукусимским» требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это самые передовые технологии на сегодня. Но вопросам безопасности необходимо уделять внимание на всех этапах жизненного цикла ядерных объектов, и не только АЭС».

    На круглом столе в частности, обсуждались вопросы необходимости соблюдения международных норм в области общественной приемлемости при строительстве ЦХОЯТ в Украине, вопросах обращения с ОЯТ в Армении, Болгарии и Чехии. Председатель секции ветеранов Венгерского ядерного общества Ласло Цибоя отметил, что «информирование общественности - важнейшая задача. Информация о проекте, будь то атомная электростанция или хранилище отработанного ядерного топлива, должна быть предоставлена общественности. Люди должны иметь возможность не только задать все свои вопросы, но и получить на них ответы».

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.