На конференции МАГАТЭ в Вене обсудили вопросы безопасности и соблюдения международных соглашений в области информирования общественности

18 сентября 2017 года в Вене в рамках 61-й Генконференции МАГАТЭ состоялся Круглый стол Международного Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности на тему: «Роль ветеранских организаций-членов международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности в повышении уровня безопасности при обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ)». В Круглом столе приняли участие члены ветеранских общественных организаций МСВАЭП из Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Литвы, России, Украины, Финляндии, Чехии и Словакии.

В ходе круглого стола ветераны из Европы и Центральной Азии обсудили необходимость повышения безопасности как основного условия развития атомной энергетики и промышленности. Особое внимание участники круглого стола обратили на то, что проектирование и строительство объектов атомной отрасли должно проходить в строгом соответствии с Международной Конвенцией ЭСПО.

В своем вступительном слове Председатель МСОО МСВАЭП Павел Ипатов отметил, что «безопасность играет куда более важную роль, чем любые экономические и политические обстоятельства. Международный союз ветеранов атомной энергетики и промышленности объединил профессионалов высокого уровня, которые несут ответственность за будущее атомной энергетики». Он также обратил внимание ветеранов, что «вся история эксплуатации реакторов ВВЭР подтверждает их надежность и безопасность – это более 1500 лет безаварийной работы. Важно отметить, что единственный в мире реактор поколения 3+ (ВВЭР-1200) работает на Нововоронежской АЭС. Он соответствует всем «постфукусимским» требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это самые передовые технологии на сегодня. Но вопросам безопасности необходимо уделять внимание на всех этапах жизненного цикла ядерных объектов, и не только АЭС».

На круглом столе в частности, обсуждались вопросы необходимости соблюдения международных норм в области общественной приемлемости при строительстве ЦХОЯТ в Украине, вопросах обращения с ОЯТ в Армении, Болгарии и Чехии. Председатель секции ветеранов Венгерского ядерного общества Ласло Цибоя отметил, что «информирование общественности - важнейшая задача. Информация о проекте, будь то атомная электростанция или хранилище отработанного ядерного топлива, должна быть предоставлена общественности. Люди должны иметь возможность не только задать все свои вопросы, но и получить на них ответы».