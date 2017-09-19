Споживачі фінансових послуг залишаються незахищеними під час отримання кредитів – результати дослідження Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» презентував результати дослідження роботи українських фінансових установ на ринку споживчого кредитування на міжнародній конференції «Захист прав споживачів фінансових послуг: шлях до розбудови довіри», яку було організовано Проектом спільно з Національним банком України. Конференцію відкрили Сюзан Фрітц, Директор Місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові, та Катерина Рожкова, Заступник Голови Національного банку України.

Комплексне дослідження проводилося дослідницькою та маркетинговою компанією «GFK-Ukraine» і вивчало основні види споживчих кредитів, які надаються банківськими та небанківськими установами (автокредити, іпотека, кредити через кредитну картку, кредити до зарплати, кредити на побутові товари, кредити готівкою). Це дослідження включало чотири елементи:

вивчення якості та правдивості реклами фінансових установ;

оцінка процедури взаємодії персоналу фінансової установи зі споживачами в процесі оформлення споживчого кредиту (за методом «таємного покупця»);

аналіз проектів договорів споживчого кредиту на предмет відповідності чинному законодавству;

опитування споживачів з метою з’ясування їхнього рівня обізнаності, ставлення та очікувань щодо механізмів вирішення спорів з фінансовими установами.

Дослідження складається з трьох хвиль. Першу хвилю було проведено до 20 червня 2017 року, друга хвиля буде проведена у грудні 2017 року, а третя – у червні 2018 року. Ключові результати першої хвилі дослідження практики роботи на ринку споживчого кредитування:

73.6% рекламних матеріалів не містять жодної інформації про вартість кредиту.

У 68% випадків потенційним позичальникам взагалі не надається жодна письмова інформація.

Частина договорів про надання споживчого кредиту не містять інформації, що вимагається законодавством, або мають умови, що йому суперечать. Так, у 33% випадків проекти договорів не містили детального розпису сукупної вартості кредиту; у 17% випадків – не містили чіткого графіка платежів; 54% договорів містять умови, якими порушується право позичальника на дострокове повернення кредиту.

Більше 50% договорів про надання споживчого кредиту, які пропонувались «таємним покупцям» містять несправедливі умови для позичальника.

Під час другої та третьої хвиль увагу буде зосереджено на дотриманні фінансовими установами норм нового Закону «Про споживче кредитування».

Розвиток міцного ринку споживчого кредитування в Україні – це серйозний виклик. Закон «Про споживче кредитування» (прийнятий Верховною Радою 15 листопада 2016 року та чинний з 10 червня 2017 року) є важливим першим кроком у вирішенні проблем на цьому кредитному ринку.

«Встановлюючи нові стандарти розкриття інформації та протидіючи оманливим методам роботи, цей новий закон сприятиме наданню правдивої інформації на ринку кредитування. Крім того, дуже важливо змінити ставлення та практику взаємодії як кредиторам, так і позичальникам», – зазначила Директор Місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові Сюзан Фрітц.

Зі свого боку заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова зауважила, що на сьогодні в Україні відсутній комплексний захист прав споживачів фінансових послуг. А це не сприяє встановленню довірливих взаємовідносин між споживачами фінансових послуг та фінансових установ. «Тому Національний банк України приділяє значну увагу законопроекту щодо вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг, який готується на повторне друге читання у Верховній Раді. Прийняття документа дозволить створити правове підґрунтя взаємодії фізичних осіб з банками та фінансовими компаніями за європейським зразком. НБУ отримає мандат на впровадження фінансової обізнаності та повноваження визначати і контролювати мінімальний обсяг інформації, яка має надаватися споживачеві щодо кожного виду банківських послуг, якщо це не врегульовано законодавством», – резюмувала Катерина Рожкова.

«Дослідження показало, що український споживач все ще залишається вразливим та незахищеним під час отримання кредитів. Далеко не всі фінансові установи встановлюють чесні та прозорі процедури споживчого кредитування, – прокоментувала заступник керівника Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Юлія Вітка. – Ми дуже сподіваємось, що ситуація зміниться на краще, оскільки влітку цього року почав діяти Закон «Про споживче кредитування». Проект буде здійснювати моніторинг дотримання цього закону за допомогою проведення ще двох хвиль».